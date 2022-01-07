1922平台暫關「第3劑怎預約？」　超神疫苗地圖曝！使用方式一次看

▲右上方的「篩選查詢」可直接點選欲接種的疫苗品牌。（圖／翻攝自新冠疫苗防治一網通）

記者曾筠淇／綜合報導

旅館、桃機群聚案件連環爆，指揮中心稍早宣布，第三劑追加劑間隔即起縮短至12週。不過，「Covid-19公費疫苗預約登記」平台已經暫時關閉，如果要接種第三劑，則可透過「新冠疫苗防治一網通」來查詢、預約。

以往第一、二劑疫苗可以透過「Covid-19公費疫苗預約登記」平台統一登記，不過民眾若欲接種第三劑，則需要自行向各地醫院預約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心推出的「新冠疫苗防治一網通」12月29日已上線，該系統的使用方式類似於Google Maps，會顯示有哪些醫療院所有提供疫苗施打，民眾也可點擊查看預約網址和電話資訊。

除此之外，該系統的右上方可點選「篩選查詢」，有AZ、莫德納、BNT及高端4個選項，方便民眾直接掌握哪些醫療院所有自己欲接種的廠牌。

▲第三劑間隔縮短至12週。（圖／指揮中心提供）

隨著疫情近日變得緊張，指揮中心今日宣布，第三劑追加劑間隔即起縮短至12週（84天）。陳時中也建議，如果已經打過兩劑AZ的民眾，不建議第三劑再接種AZ：

一、以mRNA疫苗（如莫德納、BNT）或蛋白質次單元疫苗（如高端）完成基礎劑：追加劑可以選擇接種莫德那納（半劑量）、BNT、高端或AZ疫苗。

二、以AZ完成基礎劑：追加劑可選擇接種mRNA（如莫德納、BNT）或蛋白質次單元疫苗（如高端）。