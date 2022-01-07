第三劑間隔全民縮短！醫給疫苗選擇4建議　「這類人」可考慮打高端

▲指揮中心縮短第三劑疫苗間隔，有醫師也給出廠牌選擇的建議。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／台北報導

國外疫情升溫，國內更出現群聚案例，不斷有專家喊話應該縮短新冠疫苗第三劑接種間隔，而中央流行疫情指揮中心宣布，全民第三劑追加劑間隔即起縮短為至少12週。對此，前台大感染科醫師表示，對於這個最新決定「有點意外」，但仍提供大家第三劑疫苗選擇的4大建議。

指揮中心今(7)日表示，因應國內發生Omicron變異株本土確診病例，社區感染風險提升，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)決議，已接種兩劑COVID-19疫苗且間隔滿12週(84天)以上之滿18歲民眾，應儘速接種1劑COVID-19疫苗追加劑，以提升免疫保護力。

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對於指揮中心所公布的最新決定，前台大感染科醫師林氏璧在臉書坦言「有點意外呀」，居然是全開幾乎沒限制。不過，醫師同時給出第三劑疫苗的選擇建議。他指出，不管前面打哪個廠牌的兩劑疫苗，第三劑都建議以mRNA疫苗為首選，「特別是前線、邊防人員」，且以英國混打研究資料來看，半量的莫德納會比全量BNT中和抗體更高。

▲第三劑間隔縮短至12周。（圖／指揮中心提供）

林氏璧說，針對Omicron的效果也是半量的莫德納稍好一些，但還是要等更多資料佐證。醫師也解釋，若前兩劑都是打mRNA疫苗，第三劑想選擇AZ「其實還可以」，只是中和抗體依舊沒有比mRNA的選擇好，同時還要考慮血栓併血小板低下的風險，約是10萬分之一，比起心肌炎嚴重很多。

另外，以年紀和性別來看，林氏璧指出，30歲以下的年輕男性若很在乎心肌炎的風險，可以避開莫德納「選BNT」；統計數據也顯示，40歲以下的年輕人打mRNA疫苗後，不良反應比例會較高，如：發燒、全身肌肉痠痛或疲勞等。

以混打研究看來，莫德納半量不良反應的機率大於BNT全量，因為半量的劑量仍比BNT高，假設真的很在乎不舒服的人，並確實理解目前高端還沒有受到國際的認證問題，林氏璧也建議「不妨選擇高端疫苗」。