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第三劑間隔全民縮短！醫給疫苗選擇4建議　「這類人」可考慮打高端

▲▼政府將賣場前線收銀台員工編列為第七類疫苗施打對象，量販業者家樂福安排亞東醫院至家樂福樹林店為店內員工進行新冠疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

▲指揮中心縮短第三劑疫苗間隔，有醫師也給出廠牌選擇的建議。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／台北報導

國外疫情升溫，國內更出現群聚案例，不斷有專家喊話應該縮短新冠疫苗第三劑接種間隔，而中央流行疫情指揮中心宣布，全民第三劑追加劑間隔即起縮短為至少12週。對此，前台大感染科醫師表示，對於這個最新決定「有點意外」，但仍提供大家第三劑疫苗選擇的4大建議。

指揮中心今(7)日表示，因應國內發生Omicron變異株本土確診病例，社區感染風險提升，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)決議，已接種兩劑COVID-19疫苗且間隔滿12週(84天)以上之滿18歲民眾，應儘速接種1劑COVID-19疫苗追加劑，以提升免疫保護力。

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對於指揮中心所公布的最新決定，前台大感染科醫師林氏璧在臉書坦言「有點意外呀」，居然是全開幾乎沒限制。不過，醫師同時給出第三劑疫苗的選擇建議。他指出，不管前面打哪個廠牌的兩劑疫苗，第三劑都建議以mRNA疫苗為首選，「特別是前線、邊防人員」，且以英國混打研究資料來看，半量的莫德納會比全量BNT中和抗體更高。

▲▼第三劑間隔縮短至12周。（圖／指揮中心提供）

▲第三劑間隔縮短至12周。（圖／指揮中心提供）

林氏璧說，針對Omicron的效果也是半量的莫德納稍好一些，但還是要等更多資料佐證。醫師也解釋，若前兩劑都是打mRNA疫苗，第三劑想選擇AZ「其實還可以」，只是中和抗體依舊沒有比mRNA的選擇好，同時還要考慮血栓併血小板低下的風險，約是10萬分之一，比起心肌炎嚴重很多。

另外，以年紀和性別來看，林氏璧指出，30歲以下的年輕男性若很在乎心肌炎的風險，可以避開莫德納「選BNT」；統計數據也顯示，40歲以下的年輕人打mRNA疫苗後，不良反應比例會較高，如：發燒、全身肌肉痠痛或疲勞等。

以混打研究看來，莫德納半量不良反應的機率大於BNT全量，因為半量的劑量仍比BNT高，假設真的很在乎不舒服的人，並確實理解目前高端還沒有受到國際的認證問題，林氏璧也建議「不妨選擇高端疫苗」。

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