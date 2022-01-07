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有媽媽味！冬天來一碗「香菇芋頭粥」　超簡單6步驟就上桌

記者黃君瀚／綜合報導

寒冷的冬天最適合來一碗鹹粥溫暖身心，自行料理其實超簡單，《168懶人料理》示範只要6個步驟，充滿媽媽味道的香菇芋頭粥就上能桌，那鬆軟的口感好吃極了！

食材：
紅蔥頭 8-10顆
香菇 8-10朵
蝦米 1小把
芋頭 1顆
豬肉絲 約200克
米 1米杯
芹菜 1株

醃肉調味：
醬油 1小匙
米酒 1小匙
白胡椒粉 少許

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調味料：
白胡椒粉 適量
鹽 1.5-2小匙
日式醬油 1小匙（可省）

做法：
1.紅蔥頭切片、香菇泡軟切絲、蝦米洗淨泡米酒、米洗淨。
2.芋頭削皮後切1公分小塊。
3.豬肉絲用米酒、醬油、白胡椒粉抓醃10分鐘，怕太柴可以加點蛋白或太白粉。
4.熱鍋加入一大匙油，小火爆香紅蔥頭，待香氣出來後，加入香菇及蝦米爆炒。
5.加入豬肉絲拌炒至變色，芋頭快也下去拌抄讓芋頭有點焦黃色。
6.所有配料移入電鍋內鍋，放入米1杯、水8米杯（米：水=1：8）、白胡椒粉及塩，外鍋加水1.5米杯，按下跳起，就是熱騰騰的香菇芋頭粥啦（或是原鍋加米、水，水量8米杯、白胡椒粉及塩調味，煮熟）！

圖解step by step：

香菇芋頭粥 步驟圖（圖／ETtoday）

▲備料。香菇切絲、紅蔥頭切片。

香菇芋頭粥 步驟圖（圖／ETtoday）

▲備料。芋頭切1-1.5公分小塊。

香菇芋頭粥 步驟圖（圖／ETtoday）

▲備料。豬肉絲抓醃10-15分鐘。

香菇芋頭粥 步驟圖（圖／ETtoday）

▲熱鍋。1匙油爆香紅蔥頭、香菇、蝦米。

香菇芋頭粥 步驟圖（圖／ETtoday）

▲豬肉絲爆炒至變色。

香菇芋頭粥 步驟圖（圖／ETtoday）

▲放入芋頭塊繼續翻炒。

香菇芋頭粥 步驟圖（圖／ETtoday）

▲移入電鍋加米（1米杯）加水（8米杯）。

香菇芋頭粥 步驟圖（圖／ETtoday）

▲加鹽、白胡椒粉、日式醬油調味。

香菇芋頭粥 步驟圖（圖／ETtoday）

▲熱騰騰的香菇芋頭粥上桌！

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