年菜自己煮！6步驟輕鬆端出「蒜蓉蒸蝦」　圓圓滿滿超吉祥

記者黃君瀚／綜合報導
馬上就是農曆年了，不少餐廳的菜單都會擺上一道「蒜蓉蒸蝦」，其實大菜上桌比想像中簡單，《168懶人料理》示範自己料理只要簡單6個步驟，配上剛從港口運來的新鮮蝦子，蒸煮起來特別鮮甜好吃！
食材：
蝦 8-10隻
芙蓉豆腐 1盒
<調味料>
朝天椒 1-2根(看自己能接受的辣度)
蒜仁 3-5顆
避風塘醬 1大匙
米酒 1大匙
日式醬油 2大匙
醬油 1/2大匙
作法：
1. 先做醬料：朝天椒、蒜仁略切，放入調理機打成碎末，加入避風塘醬 1大匙、米酒 1大匙、日式醬油 2大匙、醬油 1/2大匙，所有醬料拌勻。
2. 芙蓉豆腐，倒放用刀在角角切1小刀，豆腐就很容易倒出。
3. 用紙巾擦乾水分，橫向切一刀，直向按著原本的刻紋切，排排入盤中。
4. 蝦子剪去蝦頭前刺、蝦鬚、蝦腳，開蝦背，挑出腸泥，加點鹽拿去沖洗乾淨。
5. 用刀把蝦尾開大一點，在蝦身劃上數刀斷蝦筋，蒸出來的蝦直挺挺不會彎曲，排入盤中。
6. 淋上醬料，放入電鍋蒸。外鍋的水量要看蝦子的大小，約60-90ml左右，蒸大概8-12分鐘左右，起鍋加點蔥絲，就是一道年菜囉！
圖解step by step：
▲朝天椒、蒜仁略切，放入調理機打成碎末。
▲加入避風塘醬1大匙、米酒1大匙、日式醬油2大匙、醬油1/2大匙，所有醬料拌勻。
▲雞蛋豆腐倒放，用刀在角角切1小刀，豆腐就很容易倒出來。
▲紙巾擦乾水分，橫向切一刀，直向按著原本的刻紋切。
▲蝦子剪去蝦頭前刺、蝦鬚、蝦腳，開蝦背，挑出腸泥，加點鹽拿去沖洗乾淨。
▲用刀把蝦尾開大一點，在蝦身劃上數刀斷蝦筋，蒸出來的蝦直挺挺不會彎曲，排入盤中。
▲淋上醬料，放入電鍋蒸。
▲外鍋的水量要看蝦子的大小，約60-90ml左右。
▲蒸大概8-12分鐘左右，起鍋加點蔥絲。
▲年菜「蒜蓉蒸蝦」完成！
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