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吃當季的！簡單8步驟白菜滷上桌　清甜感「多1味」更加分

記者黃君瀚／綜合報導

美味料理的一項關鍵是使用當季食材，新鮮又健康。例如冬天的大白菜非常清甜，《168懶人料理》示範只要8個步驟一道白菜滷就上桌，再加1味蛋酥更是畫龍點睛，如果手邊有些許干貝，甚至能直接「升級」成年菜！

白菜滷料理（圖／ETtoday）

食材：
大白菜 1顆
紅蘿蔔 1根
香菇 8-10朵
乾干貝 3個（可不放）
黑木耳 2-3朵
蒜仁 3-5顆
蝦米 適量
蛋 3顆

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調味料：
鹽 少許
白胡椒粉 少許
烏醋 1小匙（可不放）
米酒（或紹興酒） 少許（浸泡蝦米及干貝用）

做法：
1.大白菜對半切清洗乾淨，白菜梗及葉切大塊後分開放。
2.蒜頭切末、胡蘿蔔去皮切半圓、香菇泡發後切絲、黑木耳切絲。
3.蝦米泡米酒、干貝加點紹興酒放電鍋，外鍋1杯水蒸開。
4.起油鍋，先炸蛋酥。蛋液用篩網用轉圈方式，倒入油鍋中，炸至完全起泡後撈出。
5.熱鍋，放入香菇煸出香味，加少許油，放入蒜末爆香，加入蝦米繼續爆香。
6.放入紅蘿蔔、白菜梗，加些許的香菇水，煮至白菜梗變軟。
7.下黑木耳跟干貝，加入白菜葉繼續燉煮，煮到白菜完全變軟。
8.加少許鹽、白胡椒粉調味，烏醋1小匙，視個人口味可加可不加，加入靈魂的蛋酥，充滿蛋酥香及白菜清甜的白菜滷就完成啦！

圖解step by step：

白菜滷料理（圖／ETtoday）

▲大白菜對半切、清洗乾淨。

白菜滷料理（圖／ETtoday）

▲蒜切末、胡蘿蔔去皮切半圓。

白菜滷料理（圖／ETtoday）

▲香菇、黑木耳切絲。

白菜滷料理（圖／ETtoday）

▲大白菜切大塊，白菜梗和葉分開放。

白菜滷料理（圖／ETtoday）

▲起油鍋、炸蛋酥，蛋液用篩網轉圈方式。

白菜滷料理（圖／ETtoday）

▲倒入油鍋炸至完全起泡後撈出。

白菜滷料理（圖／ETtoday）

▲熱鍋、放入香菇乾煸出香味，加少許油後，放入蒜末爆香，加入蝦米繼續爆香。

白菜滷料理（圖／ETtoday）

▲下紅蘿蔔、白菜梗，加些許香菇水，煮至白菜梗變軟。

白菜滷料理（圖／ETtoday）

▲下黑木耳跟干貝，加入白菜葉繼續燉煮，煮到白菜完全變軟。

白菜滷料理（圖／ETtoday）

▲加少許鹽、白胡椒粉調味，烏醋1小匙（視個人口味可加可不加）。

白菜滷料理（圖／ETtoday）

▲加入靈魂的蛋酥。

白菜滷料理（圖／ETtoday）

▲充滿蛋酥香及白菜清甜的白菜滷。

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關鍵字：

168懶人料理美食食譜白菜滷

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