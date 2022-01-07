快訊／「注意旅客忘掉清潔工」　黃珊珊將視察松山機場防重蹈覆轍　

記者蘇晏男／台北報導

桃園機場群聚案持續擴大，累計12例人確診。針對目前疫情發展，台北市長柯文哲7日下午表示，副市長黃珊珊待會將到松山機場檢查動線、人員，尤其是清潔人員部分；至於旅館部分，這幾天每日入境是2000人以上，住房率已經到85％，是有壓力。

柯文哲7日下午3時率副市長黃珊珊、蔡炳坤及衛生局召開台北市府防疫記者會，說明北市因應作為。柯文哲指出，對現在防疫來講，機場、醫院跟旅館優先處理；在機場方面，下午黃珊珊會去松山機場檢查。

柯文哲表示，過去南京機場犯的錯誤，或桃園機場這次被突破，總是別人犯過的錯，我們會再去檢查一遍，不要重蹈覆轍。

柯文哲也指，有時候注意旅客忘掉清潔工，機場有國際跟國內線，但清潔人員兩邊都做，要列為重點處理，所以北市府下午會去松機檢查動線、人員。

至於防疫旅館部分，柯文哲表示，北市164家防疫旅館，到現在檢查136家，有5家應該需要改進；態度是，能改就改，不能改就退出，會再找其他旅館來補。這段期間住房率相當高，過去一天入境600人，這幾天每日入境是2000人以上，住房率已經到85％，是有壓力，但旅館不管是空調、SOP檢查、人員訓練，北市都會處理。

▼台北市長柯文哲。（資料照／北市府提供）