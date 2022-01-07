　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是AZ！歌友會3確診「全突破性感染」　接種2劑疫苗廠牌曝光

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

桃園機場群聚感染擴大，昨（6日）晚間新增1名女保全、2例金嗓歌友會成員、1例歌友會成員同住家人確診，累計12人染疫。對此，桃園市長鄭文燦今證實，3例歌友會相關的確診者是突破性感染，分別接種過2劑莫德納或BNT疫苗。

▲▼鄭文燦記者會。（圖／記者陳家豪攝）

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者陳家豪攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

初步了解，最新增加的4起個案中，其中一例為27歲女保全，負責二航廈保全工作，4日有喉嚨痛症狀，5日晚間至醫院採檢，6日PCR陽性確診；另3例則為6日衛生局安排社區採檢站檢出個案，與女清潔工(案17239)足跡有多日重疊，其中1人為58歲男姓計程車司機，目前衛生局已經掌握乘客名單、1人為59歲女性，3日出現流鼻水症狀，而另1人則是同住家人58歲女性(59歲確診女的妹妹)。衛生局掌握後已漏夜調查，並擴大匡列接觸者採檢隔離。

根據防疫記者會會議簡報，這4例個案中，除機場保全外，另外3例與金嗓歌友會有關，而這3人全都已接種過2劑疫苗，其中案17368（58歲計程車司機，歌友會成員）分別於2021年7月16日、10月26日接種2劑莫德納疫苗；案17369（59歲女性，歌友會成員）於2021年10月19日、11月30日接種2劑BNT疫苗；而案17369的妹妹則於2021年10月20日、11月30日接種2劑BNT疫苗。

對此，鄭文燦表示，上述個案幾乎都是突破性感染，因此擴大採檢是必要的，歌友會組織雖鬆散，但仍有名冊，6日採檢576人後，今天將持續進行採檢，「目前突破性感染很多，每一天都是壓力測試，這場仗才剛開始！」

事實上，衛福部草屯療養院醫師沈政男日前提出，英國官方公布研究數據，直指打兩劑AZ疫苗無法抵抗Omicron變異株，保護力幾乎等於零，「不要再打AZ了！你打了也是白打啦」的論點，引發爭議。

醫界人士隨後紛紛回應，其中，指揮官陳時中曾直言「太過解讀也不好」，指揮中心專家小組成員李秉穎也認為，以醫學原則來看可能會下降個「百分之幾十」的保護效果，但絕對不會完全無效。

另外，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰也發文表示，不會變成白打，只是無法防止Omicron，還是能保護重症。台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇則舉出數據，直言打完AZ的重症死亡風險降低9成以上，混打或第三劑則都是為了加強抗體，不要太容易被輕症感染突破，「說穿了都是在增加自己副作用的風險，要去保護那些不打疫苗的人」、「睜眼說AZ白打這種瞎話，真的是在誤導民眾。」

ET快訊
北市明早9點加開第三劑預約　可選莫德納、BNT
快訊／確診女曾去北車用餐！　北市府證實了
1922平台暫關「第3劑怎預約？」　超神疫苗地圖使用方式一次
守不住就禁內用　柯文哲：「聚餐」比拍照唱歌更危險
李柏璋認了就是「沒品維尼」！PTT黑球員「妻待產約砲」遭起訴
她攔公車遭撞驚悚片曝！　小貨車一路倒退輾斃
月底768萬人可打第3劑　陳時中揭自己想打「這廠牌」
快訊／柯文哲宣布北市醫院、長照機構暫停探視
快訊／最新11處確診足跡公布！　SOGO、永安漁港、超商
境外今暴增58例　陳時中預言：明天會比今天多
群聚染金嗓歌友會家人　陳時中定調：「社區傳染」已經成立
尾牙還能辦嗎？　陳時中坦言：非必要少參加

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄開出「暫緩老人健檢」第一槍　陳時中「不反對」有原因！

感染源頭是她！一圖秒懂機場群聚關係　防疫司機另有隱形傳播鏈

12星座「摸不透」舉動　代表想你了

1922平台暫關「第3劑怎預約？」　超神疫苗地圖曝！使用方式一次看

柯文哲嫌防疫旅館體檢3月完成太慢　陳時中冷回：這是地方管理事務

小姨子「連小孩錢也偷」！他氣炸趕出門　下秒遭岳父母罵：沒良心

醫院加嚴管制高雄開第一槍　台中市：按照中央防疫規定辦理

陳時中自揭第3劑想打高端！接種間隔縮短本月底「768萬人符資格」

撞見已婚主管「激吻女下屬」…他隔天慘被調職：我都答應不會說了

快訊／桃機群聚最新11處足跡！SOGO百貨、永安漁港、超商

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

登山攀布洛阿特峰手指深層凍傷　發黑像石頭被截肢仍保有熱情！

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

拾荒男酒駕被攔...怒掏斧頭逼近　員警對空鳴3槍、噴辣椒水壓制！

高雄開出「暫緩老人健檢」第一槍　陳時中「不反對」有原因！

感染源頭是她！一圖秒懂機場群聚關係　防疫司機另有隱形傳播鏈

12星座「摸不透」舉動　代表想你了

1922平台暫關「第3劑怎預約？」　超神疫苗地圖曝！使用方式一次看

柯文哲嫌防疫旅館體檢3月完成太慢　陳時中冷回：這是地方管理事務

小姨子「連小孩錢也偷」！他氣炸趕出門　下秒遭岳父母罵：沒良心

醫院加嚴管制高雄開第一槍　台中市：按照中央防疫規定辦理

陳時中自揭第3劑想打高端！接種間隔縮短本月底「768萬人符資格」

撞見已婚主管「激吻女下屬」…他隔天慘被調職：我都答應不會說了

快訊／桃機群聚最新11處足跡！SOGO百貨、永安漁港、超商

柔道男神楊勇緯現身站台 為體育署適應體育發展中心揭牌

國際特赦組織台灣分部　發起響應「寫一封信改變生命」活動

雲林19歲女染髮和老爸大吵離家　一週後才報警...原因令人傻眼

高雄開出「暫緩老人健檢」第一槍　陳時中「不反對」有原因！

時隔1個半月「同條魚」又上鉤　他曬照看1位置認出…網笑：歸剛欸

感染源頭是她！一圖秒懂機場群聚關係　防疫司機另有隱形傳播鏈

女主播過勞腦溢血「險成植物人」　媽媽扶持3年回歸…溫馨近況曝光

「下個門診是食蟻獸喔！」　獸醫笑：什麼動物名字這麼可愛？

35歲懶惰女「裝癱瘓」一躺20年！全靠家人餵飯換衣　監視器戳穿騙局

家樂福新春福袋送錢買股票！198元抽「台積電股票」現金獎

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

快訊／陳時中證實桃機個案增加！

東吳大學驚傳財務赤字　強制系所上繳系友捐款引反彈

Omicron入社區！台大醫示警「很快殺進台北」

冬雷響！冷氣團再襲一張圖看3變天

桃機群聚+12「獅子王翻版？」　醫：可能更嚴重

快訊／第三劑間隔即起縮短「至少12週」

第3劑間隔縮短至3個月　最快今公布

G級妹穿老虎裝秀「青筋奶」　網見胸前痣大讚

快訊／桃機保全、歌友會人員確診！群聚增為12人

歌友會增3例　網：算進入社區了

即／桃機群聚累計12例確診！王必勝現身說明

歌友會3確診全突破性感染　接種2劑疫苗廠牌曝

醫：桃機是Omicron群聚　全台隨時升級

更多熱門

相關新聞

快訊／黃珊珊將視察松山機場防重蹈覆轍　

快訊／黃珊珊將視察松山機場防重蹈覆轍　

桃園機場群聚案持續擴大，累計12例人確診。針對目前疫情發展，台北市長柯文哲7日下午表示，副市長黃珊珊待會將到松山機場檢查動線、人員，尤其是清潔人員部分；至於旅館部分，這幾天每日入境是2000人以上，住房率已經到85％，是有壓力。

快訊／柯文哲宣布：北市醫院、長照機構1/8起暫停探視

快訊／柯文哲宣布：北市醫院、長照機構1/8起暫停探視

境外移入今暴增58例　陳時中預言：明天會比今天多

境外移入今暴增58例　陳時中預言：明天會比今天多

加嚴邊境？陳時中：返台都國人不宜停航

加嚴邊境？陳時中：返台都國人不宜停航

桃機清潔員家人採檢結果出爐

桃機清潔員家人採檢結果出爐

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

熊熊「我是服務型」揭私密片內幕

小鐘鬆口將脫單　約「巨胸版黃捷」吃年夜飯！

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

夫妻買鄉下500萬透天　網狂勸「不如選公寓」

中壢爆面試性侵！亮真槍「生理期也不放過」

163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯

24歲小鮮肉戀上48歲阿姨　同居2天幻滅報警

陶晶瑩店開張「排45分鐘麵沒熟」　她親道歉：下次請你

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

快訊／陳時中證實桃機個案增加！

東吳大學驚傳財務赤字　強制系所上繳系友捐款引反彈

Omicron入社區！台大醫示警「很快殺進台北」

即／國道1號死亡追撞　駕駛斷頭慘死

冬雷響！冷氣團再襲一張圖看3變天

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻
聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面