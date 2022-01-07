不是AZ！歌友會3確診「全突破性感染」　接種2劑疫苗廠牌曝光

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

桃園機場群聚感染擴大，昨（6日）晚間新增1名女保全、2例金嗓歌友會成員、1例歌友會成員同住家人確診，累計12人染疫。對此，桃園市長鄭文燦今證實，3例歌友會相關的確診者是突破性感染，分別接種過2劑莫德納或BNT疫苗。

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者陳家豪攝）

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初步了解，最新增加的4起個案中，其中一例為27歲女保全，負責二航廈保全工作，4日有喉嚨痛症狀，5日晚間至醫院採檢，6日PCR陽性確診；另3例則為6日衛生局安排社區採檢站檢出個案，與女清潔工(案17239)足跡有多日重疊，其中1人為58歲男姓計程車司機，目前衛生局已經掌握乘客名單、1人為59歲女性，3日出現流鼻水症狀，而另1人則是同住家人58歲女性(59歲確診女的妹妹)。衛生局掌握後已漏夜調查，並擴大匡列接觸者採檢隔離。

根據防疫記者會會議簡報，這4例個案中，除機場保全外，另外3例與金嗓歌友會有關，而這3人全都已接種過2劑疫苗，其中案17368（58歲計程車司機，歌友會成員）分別於2021年7月16日、10月26日接種2劑莫德納疫苗；案17369（59歲女性，歌友會成員）於2021年10月19日、11月30日接種2劑BNT疫苗；而案17369的妹妹則於2021年10月20日、11月30日接種2劑BNT疫苗。

對此，鄭文燦表示，上述個案幾乎都是突破性感染，因此擴大採檢是必要的，歌友會組織雖鬆散，但仍有名冊，6日採檢576人後，今天將持續進行採檢，「目前突破性感染很多，每一天都是壓力測試，這場仗才剛開始！」

事實上，衛福部草屯療養院醫師沈政男日前提出，英國官方公布研究數據，直指打兩劑AZ疫苗無法抵抗Omicron變異株，保護力幾乎等於零，「不要再打AZ了！你打了也是白打啦」的論點，引發爭議。

醫界人士隨後紛紛回應，其中，指揮官陳時中曾直言「太過解讀也不好」，指揮中心專家小組成員李秉穎也認為，以醫學原則來看可能會下降個「百分之幾十」的保護效果，但絕對不會完全無效。

另外，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰也發文表示，不會變成白打，只是無法防止Omicron，還是能保護重症。台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇則舉出數據，直言打完AZ的重症死亡風險降低9成以上，混打或第三劑則都是為了加強抗體，不要太容易被輕症感染突破，「說穿了都是在增加自己副作用的風險，要去保護那些不打疫苗的人」、「睜眼說AZ白打這種瞎話，真的是在誤導民眾。」