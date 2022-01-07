桃機群聚12人！陳時中：本土個案可追蹤前提下「防疫不會升級」

記者嚴云岑／台北報導

桃機群聚累計12人確診，桃園市、新北市與高雄市均自主加強防疫措施。被問及疫情警戒是否升級？是否將返台檢疫改為14+7？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，在本土案例可追蹤前提下，不會升高防疫等級，但還是呼籲全民快點打疫苗。而目前感染者都是在返家前被驗出，「一昧把集中檢疫時間加長，不去注意可能問題，不是個好方法。」

Omicron入侵桃園本土社區，桃機群聚案衍生了歌友會以及保全4名新增確診案例，新北市長侯友宜7日上午召開防疫應變會議，呼籲市民即日起無論拍照、唱歌及無法保持距離的場合，務必戴口罩，另外，除防疫計程車司機、防疫旅館第一線人員全面接種第三劑加強劑疫苗，已符合接種第三劑疫苗的市民也應趕緊接種。

因應當前北部Omicron本土疫情風險遽增，高雄市長陳其邁市長6日召集專家小組決議全面提升高雄市防疫醫療整備，並啟動第一波醫院加嚴管制措施，包含1/8起全面暫緩老人健檢，探病每日固定1時段且最多2訪客，以及陪病者以1名為限等。

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高雄市衛生局表示，目前高雄負壓隔離病房111間，佔床率未達50％，專責病房現已開設170房，目前佔床率未達10％，並籌設「隔離專用」防疫旅館約200房，已落實區隔「居家檢疫」與「居家隔離」對象風險管理。

至於桃園機場所在的桃園市，日前已恢復外出戴口罩措施，但隨著清潔人員到訪的歌友會爆出接觸者家人確診，桃園市長鄭文燦7日指出，將擴大歌友會採檢是必要的。金嗓歌友會昨天有576人完成採檢，剩餘會員與家人親友部分則已透過歌友會、衛生局與警方陸續完成通知受檢，可就近在居住處採檢站或到醫院採檢。