歌友會成員採檢完稱「剛去南投玩」！王必勝回應了

記者陳羿妏／桃園報導

桃園機場群聚感染擴大，昨（6日）晚間新增1名女保全、2例金嗓歌友會成員、1例確診者同住家人確診，累計12人染疫。對此，中央流行疫情指揮中心前進指揮所指揮官王必勝稍早出面接受媒體聯訪，說明最新狀況。

▲中央流行疫情指揮中心前進指揮所指揮官王必勝。（圖／攝影中心）

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由於昨日歌友會成員採檢後透露，曾到南投縣旅遊，被問到目前是否有掌握到歌友會成員的外縣市足跡，王必勝僅表示，「不知道」、「衛生局還在處理」。

據了解，確診女保全上班地點有2處，分別是1樓入境大廳崗哨、3樓出境大廳外圍，上班並未搭乘交通車，是自行上下班。針對女保全的接觸匡列人數、初步判定的感染鏈，王必勝表示，「仍要確認，這問題很複雜，可能要配合基因定序的結果，目前仍在檢驗，有明確答案會再跟大家報告」。

被問到女保全透過入境旅客感染機會大？還是清潔員、或是經由廁所？王必勝指出，日前到8名確診者的工作場所勘驗，經討論後推測出2大可能源頭，分別為6號行李轉盤旁的廁所，以及P3停車場的廁所，至於傳播場所，有可能是清潔員的接駁巴士，而感染途徑還要再了解，「都是有可能的」，保全主要工作是導引、維持秩序，但基於人之常情，若看到老弱婦孺需要幫忙時，仍是會幫忙拿行李上車，但後續有無落實洗手消毒，仍待調查。

另外，針對有地勤反應沒被匡列採檢 ，王必勝則說「我們要做一個總檢討，現在有好幾個職類確診，至於做總採檢、範圍有多大，還在思考中」。

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