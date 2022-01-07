Omicron來襲！75歲疫苗覆蓋率只打6成　第3劑間隔縮短今公布

▲指揮中心多次疾呼，能施打新冠疫苗者，盡快完成接種。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／整理報導

近期本土疫情出現群聚，桃機事件更在6日晚上確定增至12人染疫。藉此似乎也間接催動追加劑打氣，據醫院統計，4日有近萬人搶打第三劑。不過，回到指揮中心目前所規定的「完整接種」定義中，兩劑疫苗不同年齡層的接種率落差相當大，中央疾呼的75歲以上長者，僅達到67.2%、而18-29歲年輕人則是80.7%；至於最新的加強劑接種，75歲以上長輩仍是少之又少，僅0.3%。

因應國內本土疫情拉警報，中央流行疫情指揮中心呼籲，尚未施打疫苗者，能打就盡快施打。以最新統計資料顯示，全國第一劑疫苗接種率在3日達到80%、第二劑69.3%。個別數據細看，分成6大年齡層，第一劑接種率最高的是18至29歲族群，達到96.5%、但第二劑則以30至49歲最多人完成，有81.5%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只是，最讓指揮中心擔憂的高風險族群之一，也就是長者，雖然是所有年齡層最優先施打，但以75歲以上來看，第一劑疫苗覆蓋率73.8%是為最低、第二劑67.2%的接種率更是只高過近期才開打第二劑的12至17歲。而不管是第一劑或第二劑，甚至是第三劑的加強針，都低於全國平均，讓指揮中心憂心不已，多次在記者會疾呼，請讓長者盡速接種疫苗，更祭出獎品，盼能提升打氣。

▲各年齡疫苗施打統計。（圖／ETtoday製表）

之所以會急於讓長者施打疫苗，臺大醫院前感染科醫師林氏璧先前就提到，現有新冠疫苗要回歸「防重症而不是防感染」，若Omicron進來，重點是要讓它傳播速度變得更慢。指揮中心專家小組委員李秉穎強調，只要活在地球上，新冠病毒就不會消失，總有一天還是會碰到，若你是沒打疫苗者，第一次碰到新冠病毒的時候，會有20%重症、2至4%的死亡機率；相較之下，已打疫苗者，重症及死亡率都會小於1%，預估重症風險「差了20倍。」

除了兩劑疫苗覆蓋率須盡速提升，指揮中心有鑑於國外疫情激增，且鄰近春節，返鄉人潮與日俱增，指揮中心也已開放全國民眾完整接種5個月後，可再施打第三劑。但這幾日爆出桃園機場群聚案，讓不少專家、醫界紛紛呼籲中央，彈性調追加劑接種時間，讓高風險人員盡快得到更高的保護力。

最新消息是衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議已在6日達成共識，將追加劑間隔縮短為3個月，指揮中心預計今日（7）就會公布適用對象等細節。

以目前中央流行疫情指揮中心統計最新的追加劑數據，截至1/4莫德納就打了15萬7534劑，遠高於BNT的1萬4152與高端1813劑。舉台北榮總為例，北榮公布最近的施打狀況，一個月施打了2000多劑莫德納，但開放民眾預約後，上週員工與民眾共接種709劑莫德納，「BNT只打了230劑，打氣還不及高端267劑」。

▲▼截至1/3的疫苗接種累計人次。（圖／指揮中心提供）※點圖放大