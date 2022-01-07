　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Omicron來襲！75歲疫苗覆蓋率只打6成　第3劑間隔縮短今公布

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲指揮中心多次疾呼，能施打新冠疫苗者，盡快完成接種。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／整理報導

近期本土疫情出現群聚，桃機事件更在6日晚上確定增至12人染疫。藉此似乎也間接催動追加劑打氣，據醫院統計，4日有近萬人搶打第三劑。不過，回到指揮中心目前所規定的「完整接種」定義中，兩劑疫苗不同年齡層的接種率落差相當大，中央疾呼的75歲以上長者，僅達到67.2%、而18-29歲年輕人則是80.7%；至於最新的加強劑接種，75歲以上長輩仍是少之又少，僅0.3%。

因應國內本土疫情拉警報，中央流行疫情指揮中心呼籲，尚未施打疫苗者，能打就盡快施打。以最新統計資料顯示，全國第一劑疫苗接種率在3日達到80%、第二劑69.3%。個別數據細看，分成6大年齡層，第一劑接種率最高的是18至29歲族群，達到96.5%、但第二劑則以30至49歲最多人完成，有81.5%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只是，最讓指揮中心擔憂的高風險族群之一，也就是長者，雖然是所有年齡層最優先施打，但以75歲以上來看，第一劑疫苗覆蓋率73.8%是為最低、第二劑67.2%的接種率更是只高過近期才開打第二劑的12至17歲。而不管是第一劑或第二劑，甚至是第三劑的加強針，都低於全國平均，讓指揮中心憂心不已，多次在記者會疾呼，請讓長者盡速接種疫苗，更祭出獎品，盼能提升打氣。

▲▼各年齡疫苗施打統計。（圖／ETtoday製表）

▲各年齡疫苗施打統計。（圖／ETtoday製表）

之所以會急於讓長者施打疫苗，臺大醫院前感染科醫師林氏璧先前就提到，現有新冠疫苗要回歸「防重症而不是防感染」，若Omicron進來，重點是要讓它傳播速度變得更慢。指揮中心專家小組委員李秉穎強調，只要活在地球上，新冠病毒就不會消失，總有一天還是會碰到，若你是沒打疫苗者，第一次碰到新冠病毒的時候，會有20%重症、2至4%的死亡機率；相較之下，已打疫苗者，重症及死亡率都會小於1%，預估重症風險「差了20倍。」

除了兩劑疫苗覆蓋率須盡速提升，指揮中心有鑑於國外疫情激增，且鄰近春節，返鄉人潮與日俱增，指揮中心也已開放全國民眾完整接種5個月後，可再施打第三劑。但這幾日爆出桃園機場群聚案，讓不少專家、醫界紛紛呼籲中央，彈性調追加劑接種時間，讓高風險人員盡快得到更高的保護力。

最新消息是衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議已在6日達成共識，將追加劑間隔縮短為3個月，指揮中心預計今日（7）就會公布適用對象等細節。

以目前中央流行疫情指揮中心統計最新的追加劑數據，截至1/4莫德納就打了15萬7534劑，遠高於BNT的1萬4152與高端1813劑。舉台北榮總為例，北榮公布最近的施打狀況，一個月施打了2000多劑莫德納，但開放民眾預約後，上週員工與民眾共接種709劑莫德納，「BNT只打了230劑，打氣還不及高端267劑」。

▲▼截至1/3的疫苗接種累計人次。（圖／指揮中心提供）

▲▼截至1/3的疫苗接種累計人次。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲▼截至1/3的疫苗接種累計人次。（圖／指揮中心提供）

ET快訊
美輪明宏桌布真有用！　女大生抽獎瞬中「一年份衛生棉」
LIVE／通勤族小心！　醫憂桃機群聚擴大比獅子會更嚴重
快訊／侯友宜：即起拍照、唱歌「不分室內外」務必戴口罩
快訊／北市女等公車遭撞捲車底　「無呼吸心跳」
尾牙50桌變500便當！　婚宴廣場狂接「詢問取消延期電話」
快訊／高雄開第一槍！醫院加嚴管制　8大措施曝
新北富少綁1家人　少女含淚遭性侵才知媽媽也被害
快訊／高雄男全身瘀青坐公園長椅亡！　蛇蠍女為20萬打死人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

插畫家拍賣NFT作品　上架一週20萬被標下⋯狂賺上班族4倍薪！

過年一定吃雞！國宴主廚公開「土雞城秘方」　在家煮出QQ膠質皮凍

古坑珍粉紅城堡水漾森林教堂　休園8個月將重新開放

確診不能考學測　全高聯批「直接判重考」籲政府提配套

尾牙是福利？他點出1環節：強迫參加、5000元獎金20人分

金嗓歌友會「採檢人數不設限」！　會員阿伯看開：中了也沒辦法

直擊玉山北峰雪況！上午9時飄雪逾1小時　白色糖霜積0.5公分

房價太高買不起！網友熱議8大漲價物　便當貴10元嘆「心情糟」

快訊／高雄開第一槍！醫院加嚴管制8大措施曝　明起暫緩老人健檢

歌友會成員採檢完稱「剛去南投玩」！王必勝回應了

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

登山攀布洛阿特峰手指深層凍傷　發黑像石頭被截肢仍保有熱情！

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

韋禮安看《華燈》最後一幕「完全沒猜到」　喊話「想出演第四季」：挑戰9m88！

插畫家拍賣NFT作品　上架一週20萬被標下⋯狂賺上班族4倍薪！

過年一定吃雞！國宴主廚公開「土雞城秘方」　在家煮出QQ膠質皮凍

古坑珍粉紅城堡水漾森林教堂　休園8個月將重新開放

確診不能考學測　全高聯批「直接判重考」籲政府提配套

尾牙是福利？他點出1環節：強迫參加、5000元獎金20人分

金嗓歌友會「採檢人數不設限」！　會員阿伯看開：中了也沒辦法

直擊玉山北峰雪況！上午9時飄雪逾1小時　白色糖霜積0.5公分

房價太高買不起！網友熱議8大漲價物　便當貴10元嘆「心情糟」

快訊／高雄開第一槍！醫院加嚴管制8大措施曝　明起暫緩老人健檢

歌友會成員採檢完稱「剛去南投玩」！王必勝回應了

想買3字頭新房要快！專家圈選高雄4熱區　全面站上4字頭

活潑女大生「成性奴」宿營曝悲情　獸父認拍淫片：我情不自禁

插畫家拍賣NFT作品　上架一週20萬被標下⋯狂賺上班族4倍薪！

新竹混種比特犬「衝進民宅咬死家貓」　戴項圈闖禍被捕低頭認錯

美日2+2聯合聲明　誓言對中國破壞穩定做出回應

泰武熱心員警拾獲手機　失主迅速找回樂開懷

過年一定吃雞！國宴主廚公開「土雞城秘方」　在家煮出QQ膠質皮凍

害怕女鄰居大狗！9歲女童快步逃開　反被惡犬追殺「撕咬16口」

未入選MVP榜單　詹姆斯：若我重回榜單代表湖人持續贏球

快拿出工作證！「這些職業」爽玩樂園只要119元　壽星直接免費

生活熱門新聞

快訊／陳時中證實桃機個案增加！

冬雷響！冷氣團再襲一張圖看3變天

東吳大學驚爆負債破5億　強逼系所上繳捐款

快訊／桃機保全、歌友會人員確診！群聚增為12人

即／桃機群聚累計12例確診！王必勝現身說明

歌友會增3例　網：算進入社區了

Omicron入社區！台大醫示警「很快殺進台北」

第3劑間隔縮短至3個月　最快今公布

G級妹穿老虎裝秀「青筋奶」　網見胸前痣大讚

醫：桃機是Omicron群聚　全台隨時升級

台北市大雨特報！　下週「冷氣團」來襲激凍9℃

高端超搶手！兒科醫證實：診所的已經打完了

超市「6折餐盒」她爽包了！網1原因搖頭

6歲131公分被收成人價！消保會解釋了

更多熱門

相關新聞

桃機群聚+12「獅子王翻版？」　醫：可能更嚴重

桃機群聚+12「獅子王翻版？」　醫：可能更嚴重

桃園機場群聚昨（6）日一夕增4例，目前有12人染疫，讓民眾人心惶惶。對於是否會變成「獅子王」翻版？衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男斷言，「不會，因為有可能更嚴重！」最後，沈政男也喊話，「『搭乘捷運與高鐵，幾乎不會被傳染』那樣的事情已經過去了。大家多多小心，不要被不要命的人害到！」

港府10高層赴生日趴　掀政治風波

港府10高層赴生日趴　掀政治風波

桃機群聚+4　蘇貞昌籲國人打第三劑

桃機群聚+4　蘇貞昌籲國人打第三劑

陸本土確診+116　西安1856人染疫

陸本土確診+116　西安1856人染疫

桃機群聚擴大！確診保全足跡遍及出入境大廳　漏夜採檢391人

桃機群聚擴大！確診保全足跡遍及出入境大廳　漏夜採檢391人

關鍵字：

新冠疫苗中央流行疫情指揮中心桃園機場Omicron

讀者迴響

熱門新聞

小鐘鬆口將脫單　約「巨胸版黃捷」吃年夜飯！

陶晶瑩店開張「排45分鐘麵沒熟」　她親道歉：下次請你

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

快訊／陳時中證實桃機個案增加！

熊熊「我是服務型」揭私密片內幕

即／國道1號死亡追撞　駕駛斷頭慘死

夫妻買鄉下500萬透天　網狂勸「不如選公寓」

即／顏清標驚傳住院「病床照流出」　院方證實

冬雷響！冷氣團再襲一張圖看3變天

東吳大學驚爆負債破5億　強逼系所上繳捐款

62歲富婆「大戰14個嫩老公」消失2年悽慘現況曝光

顏清標住院　四叉貓揪1校學生狂加油

咖啡只排第二！台灣人去超商都買「這1物」

桃機群聚　鄭文燦：有社區風險

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻
聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面