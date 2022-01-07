桃機群聚12確診！王必勝揪出2大可疑感染源　3天採檢近3千人

記者黃翊婷／綜合報導

桃園機場群聚感染6日晚間增加4例確診，總計12例確診，短短3天採檢將近3000人。前進指揮所指揮官王必勝前往其中8名確診者的工作場所勘驗，經討論後推測出2大可能源頭，分別為6號行李轉盤旁的廁所，以及P3停車場的廁所，至於傳播場所，有可能是清潔員工的接駁巴士。

▲2大可能感染源頭都在廁所。（圖／取自王必勝臉書，下同）

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桃機群聚案12例本土確診個案，當中有4人確認感染Omicron，這12例包含7名信實清潔公司員工、1名防疫計程車司機、1名機場保全人員、2名歌友會成員和1名同住家人。6日晚間新增的4例確診，為1名機場保全和歌友會2名成員、1名同住家人，前進指揮所指揮官王必勝表示，該女性保全是機場夜班人員，從12月29日開始，除了1月2日沒上班，一直到1月5日都有出勤，由於5日上班有症狀主動向主管反應，6日晚間報告出來確認染疫。

▲王必勝走訪8名確診者的工作場所。

女保全上班地點有2處，分別是入境1樓大廳崗哨，還有3樓出境大廳外圍，此外，她上班並未搭乘交通車，是自行上下班。目前保全公司在機場服務的員工總計有391人，部分曾匡列快篩，有67人陰性，接下來會擴大全員都要進行PCR採檢。

確診的歌友會成員和相關家人部分，王必勝指出，3人都是6日於歌友會採檢站驗出的，其中2人為歌友會會員，另1人為同住家人，目前正在疫調中。桃園市政府衛生局表示，2例與案17239歌友會足跡多日重疊，分別為1例58歲男性，是計程車司機，於1月4日出現乾咳症狀，Ct值26.5，衛生局已掌握乘客名單；1例為59歲女性，1月3日出現流鼻水症狀，採檢Ct值18.6；另1例為同住家人58歲女性，Ct值38.1。

▲桃園機場進行清消。（圖／記者邱顯燁攝）

王必勝6日曾前往查訪其中8名確診者的工作場所，與工作及管人員討論後，推測出2大可能源頭，分別為6號行李轉盤旁的廁所，以及P3停車場的廁所，清潔員工接駁巴士則是較可能的傳播場所。王必勝提醒，社區採檢站會持續服務，希望有相關重疊足跡或有症狀的民眾主動去採檢，保護自己也保護家人、社區。

至於交通車混搭是否為群聚感染的關鍵原因，陳時中6日表示，本來所謂的交通車群聚為最主要的關切點，不過，最近新增的確診者部分與相關職場、交通車沒有直接接觸，情況又更複雜了，等相關資訊更清楚之後才能進行個別判定，但可以確定的是，「Omicron已經進到本土。」

▼▲金嗓歌友會千人跨年，平時也舉辦不少活動。（圖／翻攝自魯明哲臉書、記者沈繼昌攝）

根據桃園市政府統計，自1月4日到6日，桃園各社區採檢站已檢驗1238人，其中只有案17266清潔工確診，其他人都是陰性，而忠貞市場已採檢1035人，金嗓歌友會則採檢576人，總計已採檢2849人。

桃園市長鄭文燦6日晚間表示，入境病例每天都在增加，讓機場風險大幅提高，甚至社區都有風險，除了針對確診者疫調、匡列接觸者外，相關的採檢行動也會擴大，包含擴大疫調匡列、擴大多層次的採檢，2種手段都要運用；另外，由於機場有許多工作人員住在台北市及新北市，可能會影響到社區，因此擴大疫調匡列、擴大採檢都有必要，社區風險仍然是有的，請民眾出門務必戴口罩、量體溫、勤洗手。

▼金嗓歌友會相關人員前往採檢。（圖／記者沈繼昌攝）

▼桃園市政府公布1月6日最新足跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）