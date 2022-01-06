全台連下2天！今越晚越冷、明最低溫有望迎雪　下波更凍探10℃

▲今晨雷達回波圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今天（6日）越晚越冷，全台有雨2天！中央氣象局預報員劉沛滕表示，今起東北季風影響，預估周五是較低溫時間，北部下探14度，3500公尺以上高山有下雪機率。氣象專家吳德榮提醒，下周二至下周四有強冷空氣南下，平地最低氣溫將降至10、11度左右。

氣象局今晨對屏東縣發布「大雨特報」，鋒面影響，今恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

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氣象局也對16縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今上午起台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今晨至上午台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖亦有8至9級強陣風。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今東北季風影響到周日，期間北部一整天涼涼的、介於15至18度，預估周五是相對較低溫時間，下探14度；今、周五迎風面北部、東半部容易下雨，加上有些南方雲系從西南部飄來，中南部也偶爾有短暫降雨，外出記得攜帶雨具。

劉沛滕說，預估周五3500公尺以上高山，例如玉山和部分合歡山，因溫度較低、相對有些水氣，有下雪機率；周六起水氣減少，剩下迎風面有雨，雨區甚至縮到基隆北海岸、大台北山區。

劉沛滕表示，下周一溫度稍回升，下周二、下周三下波東北季風影響，預估冷空氣強度和這波可能差不多，低溫有可能再低一點；除迎風面北部、東半部降雨外，中南部也偶爾有點降雨機率。

▼劉沛滕說，周五3500公尺以上高山，例如玉山和部分合歡山有下雪機率。圖為去年12/27合歡山變銀白世界。（圖／松雪樓提供）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周五東北季風增強及中層雲系移入，北部、東半部有局部雨，中南部亦有局部短暫降雨的機率；今北台越晚越冷，中南部亦因雲量增多而略轉涼、晚微冷。



吳德榮分析，周六、周日中層雲遠離，仍受東北季風影響，東半部、大台北東側偶有局部短暫雨的機率，西半部轉多雲時晴；下周一東北季風減弱，氣溫回升，南海移入的中層雲系增多，為各地帶來局部短暫降雨的機率。



吳德榮提醒，最新各國模式（歐洲、美國GFS、加拿大CMC）皆模擬，下周二至下周四有強冷空氣南下，下周二晚、下周三晨降至最低，模擬的強度各國模式仍見分岐，但以「大陸冷氣團」（12度<台北市氣象局測站低溫≦14度）的機率最高，未達「寒流」（台北市氣象局測站低溫≦10度）標準，也沒有破低溫紀錄的能力。

吳德榮說，但屆時氣溫劇變，且平地最低氣溫將降至10、11度左右，仍應注意保暖；由於模式理論上有不確定性，仍會繼續調整，應持續觀察更新的模擬。