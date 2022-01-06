今晚「短波槽」通過！全台一波降雨　有望白頭高山曝

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，今天（6日）晚間到周五白天短波槽通過，中部、北部、東半部有短暫陣雨機會，南部也有局部短暫陣雨出現。中央氣象局預報員劉沛滕指出，預估周五3500公尺以上高山，例如玉山和部分合歡山，有下雪機率。

吳聖宇在臉書說，今白天主要受底層東北季風影響，迎風面北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，降雨不大；東北季風帶來較涼的空氣，北台灣溫度下降，白天高溫17-19度，花東地區高溫21-23度，中部高溫23-25度，南部高溫仍可到26度以上，南北之間溫度差異會比較明顯。

▼吳聖宇提醒今晚變天。（圖／翻攝吳聖宇臉書）



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▼今晨0時至10時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



吳聖宇指出，今晚到周五白天天氣會另有變化，主要是華南西部目前又有一個短波槽東移中，今晚到周五白天會通過台灣以北，帶來中低層的水氣，槽前不穩定區域也容易引發雲層發展，因此中部、北部、東半部在短波槽通過，以及底層東北季風的同時影響下，都會有短暫陣雨機會，雨勢不大，但有需要帶著雨具；南部受影響較小，不過也會有局部短暫陣雨出現。

吳聖宇分析，中北部高山區域因水氣增多，不排除在部分山頭又會有下雪或結冰的機會，但應該是海拔很高的區域機會才比較大；周五晚短波槽離開，底層東北季風持續影響，降雨又會縮減到以迎風面的北部、東北部為主，迎風面的降雨預估會持續到周末。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳聖宇表示，西半部的天氣倒是會從周五晚起好轉恢復穩定，並且延續到周末假期，所以如果假期有活動安排，往西半部走就不太會受到天氣干擾。

吳聖宇說，由於東北季風會持續，因此未來幾天北台灣都是一整天偏涼的溫度，北部、東北部白天高溫維持在17-19度間，夜晚清晨低溫14-16度；中部、花東地區白天高溫21-23度，夜晚清晨在中部低溫也有機會降到14度上下，花東地區低溫則在16-18度間；南部地區白天高溫仍可到25-26度以上，夜晚清晨低溫16-18度。

劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，預估周五3500公尺以上高山，例如玉山和部分合歡山，因溫度較低、相對有些水氣，有下雪機率。

▼周五3500公尺以上高山有下雪機率。圖為去年12/27合歡山變銀白世界。（圖／林務局南投林管處提供）