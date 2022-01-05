新增「3條活動斷層」　3縣市地點曝！全台共36條

記者陳俊宏／台北報導

台灣近日頻頻發生有感地震，經濟部中央地質調查所4日公布新增「初鄉斷層」、「口宵里斷層」及「車瓜林斷層」等3條斷層，分別位於南投縣、台南市及高雄市，目前全台總計36條活動斷層。

▼全台36條活動斷層分布。（點圖可放大／地調所）

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地調所表示，活動斷層是指「更新世晚期（距今約10萬年）以來曾活動過，未來可能再度活動的斷層」，初鄉斷層、口宵里斷層及車瓜林斷層等3條斷層與其它活動斷層一樣，因為有10萬年內活動的證據，且長度大於5公里，故列入活動斷層分布圖中。

地調所指出，活動斷層依據活動年代的證據，又分為第一類與第二類，第一類是指有1萬年內活動年代的證據，第二類是指有10萬年內活動年代的證據；隨著調查結果的進展，活動斷層的分類有可能由第二類改為第一類，所以分類基礎並非等同地震潛勢或危險度高低，換言之，斷層未來活動風險與斷層的分類並無直接相關。

地調所說，據《災害防救法》第22條與「風災震災火災爆炸火山災害潛勢資料公開辦法」第4條，地調所公開新版活動斷層分布圖，相關資訊可參考地調所活動斷層網頁（https://faultgis.moeacgs.gov.tw/gis/）與地調所官網（https://www.moeacgs.gov.tw/），圖資可供國土計畫、土地開發審查、災害防救、緊急應變、建築物耐震設計等規劃應用參考。

►目前全台36條活動斷層包括：



山腳斷層

湖口斷層

新竹斷層

新城斷層

獅潭斷層

三義斷層

大甲斷層

鐵砧山斷層

屯子腳斷層

彰化斷層

車籠埔斷層

大茅埔-雙冬斷層

初鄉斷層

九芎坑斷層

梅山斷層

大尖山斷層

木屐寮斷層

六甲斷層

觸口斷層

口宵里斷層

新化斷層

後甲里斷層

左鎮斷層

小崗山斷層

車瓜林斷層

旗山斷層

潮州斷層

恆春斷層

米崙斷層

嶺頂斷層

瑞穗斷層

奇美斷層

玉里斷層

池上斷層

鹿野斷層

利吉斷層