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日澳簽相互准入協定！自62年前美軍後　首次允許外國軍隊進入本土

▲▼ 日本首相岸田文雄視察陸上自衛隊朝霞駐屯地。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄日前視察陸上自衛隊朝霞駐屯地。（資料照／路透）

文／中央社

日本首相岸田文雄與澳洲總理莫里森6日透過視訊會談並簽署「相互准入協定」；日媒指出，這是考量中國動向，盼加強兩國軍事合作，也是日本首度與美國外的他國簽署此類協定。

日澳「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement, RAA），是1960年簽署駐日美軍地位協定以來，日本第一份允許外國軍隊出現在本土的協定。

內容包括允許雙方軍隊互相造訪、簡化進行聯合軍演時攜帶武器入境與海關手續等，促進兩國在彼此領土上進行訓練和聯合軍演，便於進行安保合作。

澳洲金融評論報日前報導指出，日澳「相互准入協定」實施後，兩國聯合軍事訓練和行動的頻率、規模和強度均會提高，例如協定內容提到雙方軍機空中加油的安排等。

日本共同社、時事通信社報導，日澳簽署相互准入協定，是鑒於中國軍事擴張與霸權主義的行動，盼強化雙方的防衛合作。

岸田與莫里森（Scott Morrison）在視訊會議後也發表聯合聲明，表示兩國對中國在新疆維吾爾自治區侵害人權、在香港侵害權利與自由等感到重大疑慮。

鑒於中國在海洋活動日趨頻繁，聯合聲明也提及對東海與南海情勢有深刻疑慮，強力反對以武力試圖改變現狀、損害安定的威嚇行為。

報導指出，日澳「相互准入協定」的地位，等同於日本與美國基於美日安保條約簽署的美日地位協定，這是日本首度與美國以外的國家簽署此類協定；日澳相互准入協定將在兩國各自完成國內批准程序後生效。

岸田原擬在本月內訪問澳洲，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情取消。這次岸田與莫里森（Scott Morrison）是透過視訊會談後各自簽署文件，並將在事後交換。

岸田在簽署儀式上表示，這是使日澳安保合作邁向新階段的劃時代協定；莫里森說，兩國間透過協定將可實現高度合作。

日澳兩國2014起為簽署協定啟動協商，但因日本仍保有死刑制度，澳洲則已廢除死刑，要求若軍方相關人員在日本犯罪也應豁免死刑，使協商一度陷入僵局。

今天簽署的協定中規定，軍方人士執行公務時犯罪由派遣國擁有審判權，公務外犯罪則由當地國進行審判。

日本政府希望以此次日澳相互准入協定為範本，能促進與其他理念相近國家簽署此類協定。日本已與英國在去年10月啟動協商，法國也有意與日本簽署。

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