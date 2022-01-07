酒駕防制未落實　台灣去年酒駕死傷數是日本22倍

▲台灣酒駕防制社會關懷協會認為，防制酒駕最重要的是徹底改善台灣飲酒文化。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台灣酒駕問題遲遲無法解決，每年都有數萬人因酒駕進入刑事偵審，「台灣酒駕防制社會關懷協會」指出，這個數據代表警方臨檢舉例成效良好，但要遏止酒駕，應從根本上宣導「酒害防制」，教育孩子了解酒精對人的影響，徹底改變台灣飲酒文化，另外司法判刑過輕、連坐法成效不彰、甚至酒駕累犯是否評估戒癮等防制作為，都有待政府確實落實。

台灣酒駕防制社會關懷協會(TADD)秘書長高淑真表示，最能直接防止酒駕致人死傷的方式，當然是警力加強臨檢強度，在酒駕者肇事前攔下，但這樣對警方太不厚道，而且這樣抓出的酒駕人數，代表後面還有更多黑數，美國的1份研究中，有人200次酒駕才被抓1次。

▲台灣人口不到日本1/5，去年因酒駕死傷人數卻是日本的22倍。（示意圖／pexels）

而從鄰近的日本從2007年開始推動酒駕防制，包括提供酒品的店家也要連坐，甚至提供車輛的也要面臨5年徒刑，成效卓著，到2020年為止，日本人口1.2億，取締酒駕2萬多件，因酒駕死傷的512人，反觀台灣人口不到日本的1/5，同年被行政取締酒駕的人數8萬多，因酒駕死傷的更是1萬1514人，是日本的22倍。

高淑真指出，台灣其實也在2019年修法，把同車共乘的人，也拉進了和酒駕者連坐處罰，酒駕致死者的刑責更是加重到無期徒刑或5年以上有期徒刑，但是美髮師方兆杰酒駕撞死媒體人黃暐瀚的母親後，還跑到超商喝酒聲稱壓驚，才接受酒測，法院一審判刑5年4月，二審卻又說他符合自首，減刑成4年6月，「這是在幹什麼？」

▲專家認為應該酒害介紹列入國教課綱，讓孩子從小了解飲酒的好壞處。（示意圖／Unsplash）

高淑真除了希望司法院、法務部盡快拿出2019年後的酒駕案件判刑、執行情形，讓社會了解修法加重刑度後的成效，也希望衛福部能像《菸害防制法》那樣的專款專用，在酒害問題上，編列專門預算，作為酒癮戒治，酒駕累犯很可能有酒癮問題，應該評估後強制戒癮。

此外，高淑真認為要讓民眾確實遵守法令，最重要的是改變飲酒文化，像是台灣每年12月到隔年1月，因年節歡樂氣氛，是民眾聚會飲酒的高峰旺季，教育單位就應該把酒害防制比照菸害、反毒一樣，落實到12年國教課綱，讓孩子從小了解酒精對人體的危害，長大才會懂得酒駕的危險性。

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