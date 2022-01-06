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青年景觀競賽活化市區空間　結合花海打造淡水輕軌美拍新亮點

▲青年景觀競賽活化市區空間 結合花海打造淡水輕軌美拍新亮點。（圖／新北市景觀處提供）

▲青年景觀競賽活化市區空間，結合花海打造淡水輕軌美拍新亮點。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2021全國青年景觀競賽暨社區綠美學競賽頒獎典禮，今（6日）於新北市淡水公八公園舉辦，由副市長劉和然頒獎予獲獎青年景觀團隊，並表揚優選社區單位。現場同時展出多座青年景觀作品，搭配大面積花海，期望利用園藝景觀競賽作品活化市區空間，增加景觀創意與市民交流的機會。

隨著後疫情時代來臨，今年度的全國青年景觀競賽亦因應國際趨勢議題，將主題訂為「地景與氣候對話—後疫情時代」，以青年角度來詮釋新生活模式及疫情所帶來的轉變，反思人類面對同樣影響著生物健康安全的氣候問題，如何透過重新調整與其他人、物種及環境的互動方式，來減緩氣候變遷的衝擊，打造出更具氣候適應力的城市景觀，並且藉由作品展示來喚起民眾關注環境生態的意識。

▲青年景觀競賽活化市區空間 結合花海打造淡水輕軌美拍新亮點。（圖／新北市景觀處提供）

▲全國青年景觀競賽作品活化市區空間。

副市長劉和然表示，新北市是一座相當注重青年影響力及景觀美學的城市，今日典禮現場還包括社區綠美學競賽的33個得獎單位，藉由這次聯合舉辦頒獎，讓社區美學和青年創意互相交流，未來新北市也將安排景觀青年以專案方式協助社區進行綠美學規劃。

景觀處表示，獲獎的青年景觀作品將於即日起展出至1月19日止，邀請民眾把握短暫的兩週展期，親臨淡水公八公園參觀體驗。明年度的競賽除了青年學生組外，預計整合產業資源，廣邀業界參與，打造全台唯一且最大的園藝景觀實體競賽展，將景觀領域的商業化應用融入民眾的觀展體驗，使設計更貼近生活。更多活動詳情及作品介紹亦可上「全國青年景觀競賽」官網查詢相關訊息。

▲青年景觀競賽活化市區空間 結合花海打造淡水輕軌美拍新亮點。（圖／新北市景觀處提供）

▲參觀民眾開心於競賽作品合影。

▲青年景觀競賽活化市區空間 結合花海打造淡水輕軌美拍新亮點。（圖／新北市景觀處提供）

▲第1名中興景觀與遊憩碩士學位學程、逢甲大學都市計畫與空間資訊系所學生團隊。

▲青年景觀競賽活化市區空間 結合花海打造淡水輕軌美拍新亮點。（圖／新北市景觀處提供）

▲社區綠美學競賽得獎社區「牡丹心社區發展協會」。

▲青年景觀競賽活化市區空間 結合花海打造淡水輕軌美拍新亮點。（圖／新北市景觀處提供）

▲新北市副市長劉和然與獲獎學生合影。

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