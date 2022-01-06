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新北金山高中「烘焙職人」成果展　培養學生跨領域多元專業能力

▲金山高中餐飲週「烘焙職人」成果展 培養學生跨領域專業多元能力。（圖／新北市金山高中提供）

▲新北金山高中「烘焙職人」成果展，培養學生跨領域多元專業能力。臺北城市科技大學馮美瑜校長（右6）金山高中餐飲學程成果發表會策展負責人陳淑芳老師（右5）以及2校的老師及城市科大、金山高中同學（穿廚師制服）。（圖／新北市金山高中提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

金山高中於5日舉辦第16屆餐飲週「烘焙職人組」成果展，與臺北城市科技大學辦理校際課程結合職人實作展現專業，並透過偏鄉教學資源整合概念，邀請金山區各國小校長、主任共襄盛舉。校長賴來展於開幕式表示，學校餐飲管理學程的師生都很優秀也很努力，多年來與城市科技大學辦理跨校的課程合作，讓業界專業師資進入校園，培養學生擁有跨領域的專業及多元能力。

金山高中表示，本屆餐飲週辦理「烘焙職人、閃耀城市」創意實作課程，以創意貝果為發想，結合8國風味口感，由兩校共同合作辦理課程活動為：藝術毛巾職人實作張婷婷、創意貝果職人實作周景堯、創意調飲職人實作詹文昊、美姿美儀禮賓服務吳致美等四項內容。學生透過跨校專業課程學習業界職人教授級技術，向餐飲各領域的職人致敬。

▲金山高中餐飲週「烘焙職人」成果展 培養學生跨領域專業多元能力。（圖／新北市金山高中提供）

▲「創意貝果」結合中西合併的貝果創意料理，將西式貝果與八國獨特食材。

另外「藝術毛巾」學習藝術毛巾實作技術外，還認識各種毛巾材質的不同，體驗毛巾編織成的餐廳或旅館創意作品，透過課程創作來建構出獨特的產業美學；「創意貝果」結合中西合併的貝果創意料理，將西式貝果與八國獨特食材，發揮對貝果的想像與健康美食為出發點，當日現做最佳品質與新鮮度的幸福貝果。其中最特別的是以金山地瓜及蔴荖當醬料，做成金山蜜地瓜蔴荖貝果，不但吸睛也很爽口。

金山高中說，「創意調飲」以天然、手作及獨特為基礎，不摻入化學香精或人工色素等有害添加物，強調飲品的完成需具備調色、香味、口感俱全，了解飲品特性與發想意象完成豐富多層次的飲品；「美姿美儀」禮賓服務教導保持端莊儀態，結合妝髮教學的技巧，進行各項美姿美儀訓練，從肢體動作展現專業與優雅，在熟練後呈現各項動作的優雅樣貌。

▲金山高中餐飲週「烘焙職人」成果展 培養學生跨領域專業多元能力。（圖／新北市金山高中提供）

▲體驗毛巾編織成的餐廳或旅館創意作品，透過課程創作來建構出獨特的產業美學。

該學程高三的盧麒方同學表示，當時選擇金中的餐飲學程真是正確，這三年不僅學到了中西餐、烘焙、調飲等專業知識技術，有專業證照的取得，同學們也會參加校外比賽獲得佳績，是收穫滿載的高中生活。臺北城市科技大學校長馮美瑜在今日也親臨成果展現場，推崇與金山高中合作辦理多年的校際合作課程發展，共組專業教師學習社群，研發多元教案合作授課，開創不一樣的職業領域學習，這些都是大家共同為學生所作的努力。

金山高中校長賴來展在閉幕式中表示，每位學生都是臺灣的未來，不能因為我們在偏鄉學校而被忽視，所以學校多年來都透過和城市大學的校際課程合作，讓各領域專業職人帶來深刻的學習體驗，同學們能在課程交流中了解服務的重要與學習的真諦。

▲金山高中餐飲週「烘焙職人」成果展 培養學生跨領域專業多元能力。（圖／新北市金山高中提供）

▲臺北城市科技大學馮美瑜校長（左5）、金山高中賴來展校長（左6）、金山區公所陳其泓主秘（左4）、金山國小顏顯權校長（左2）、金美國小邱華璋校長（左3）以及城市科大教授群。

▲金山高中餐飲週「烘焙職人」成果展 培養學生跨領域專業多元能力。（圖／新北市金山高中提供）

▲金山高中餐飲學程女學生向金美國小邱華璋校長（左1）說明如何用毛巾折疊成天鵝狀，毛巾也可用藝術創意手法，讓旅客有賓至如歸的感覺。

▲金山高中餐飲週「烘焙職人」成果展 培養學生跨領域專業多元能力。（圖／新北市金山高中提供）

▲▼金山高中學生作品與合照。

▲金山高中餐飲週「烘焙職人」成果展 培養學生跨領域專業多元能力。（圖／新北市金山高中提供）

▲金山高中餐飲週「烘焙職人」成果展 培養學生跨領域專業多元能力。（圖／新北市金山高中提供）

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