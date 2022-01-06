桃機3清潔員「高Ct值發病早」！歌友會匡列800多人、487人已採檢

▲案17230關聯圖。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

桃機群聚擴大，中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增3例本土個案，都是桃機外包清潔人員，指揮官陳時中表示，新增3案Ct值高低各有不同，大家懷疑Ct值最高是否相對發病早的個案，且症狀也是最早，都會列入調查。另案17239曾經到歌友會，共有800多人匡列，487人已經採檢。

指揮中心表示，本土案17307-17309為本國籍女性，年齡介於50至60多歲，皆已接種2劑疫苗，為案17230、案17238、案17239及案17266同職場工作人員。

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指揮中心昨晚公布，Ct值分別為33.8、23.4及19.5，和先前清潔人員都是二航廈大夜班，主要可能接觸點在於交通車，且初步瞭解交通車有未按規劃混搭問題；目前整起群聚已經累積8人染疫，包含7名清潔人員，1名防疫計程車司機。

前進指揮所立即啟動緊急作為如下：

1. 針對清潔外包公司航廈夜班人員共93人，全數送集中檢疫所集中隔離。

2. 該公司其餘未隔離員工，共768人，今明兩日都以家用快篩自我檢測，並彙整報告提供前進指揮所。1月8日將再度安排全員PCR檢驗。

3. 已責成外包清潔公司嚴格確實執行員工健康監測，確保員工健康，以及早處理可能事件。