桃機8確診　陳時中：嚴峻考驗才剛開始！目前不升三級

記者陳俊宏／綜合報導

桃園機場群聚擴大，累計8人染疫，其中2人確定感染Omicron。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，嚴峻的考驗才剛開始，國人能打疫苗就快去打，但目前沒有升三級警戒規畫；國際上疫情狀況仍是「烽火連連」，應該把全世界各國都當作高風險國家。

指揮中心5日晚間證實，再增3名外包清潔人員確診，3名個案均為女性，年齡分別為1例50多歲及2例60多歲，Ct值分別為33.8、23.4及19.5，為案17230、案17238、案17239及17266同職場工作人員，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。

▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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目前整起群聚已經累積8人染疫，包含7名清潔人員，以及一名防疫計程車司機。對於警戒是否有要調整，陳時中強調，目前沒有要升三級警戒，以美國來說，7天平均確診54萬人、英國118萬人、法國18萬人，而台灣則是1個月10例，完全無法比較。

陳時中指出，近日將討論應把高風險區域拿掉，全世界都一律視為高風險國家，但入境民眾不會送到集中檢疫所，主要在於沒有這樣的量能。他強調，嚴峻的考驗才剛開始，想要擋住疫情不能只靠做好一件事，國人能打疫苗就快去打，現在接種還有價值200元衛教品可拿。