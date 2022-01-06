秘書傳「火辣入浴照」嫩白長腿全看光　處男凍未條！網揪1點：小心

▲秘書傳泡湯照片，原PO超興奮。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，最近要到了公司秘書姐姐的LINE，對方今年36歲，還是單身，皮膚白皙，還有一雙大長腿，常常會在腦中幻想秘書姐姐是自己女友，兩人常在公司閒聊，也會透過LINE聊天，某天對方突然說晚上要去喝酒，原PO怒傳貼圖，怎料秘書下秒就傳了正在泡澡的美腿照，火辣模樣讓他凍未條。

原PO在PTT發文，最近拿到了公司超正秘書姐姐的LINE，對方雖然已經36歲了但仍單身，皮膚白皙透嫩，身材保持得很好，就像二十幾歲的年輕女生，重點是還有一雙大長腿，常讓他內心激動地小鹿亂撞。

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平常在公司，兩人會聊天說笑，自從加了LINE之後幾乎天天都會傳訊息，已經持續聊了一週，日前秘書姐姐向他表示晚上要去喝酒，他傳了生氣的貼圖，沒想到下一秒秘書姊姊竟然傳了正在泡澡的照片，讓他害羞直呼「這個是什麼意思，是不是要結束處男的人生？」

▲原PO求問「該衝嗎？」（圖／翻攝自PTT）



照片中，秘書姊姊坐在浴缸裡泡澡，纖細的大長腿又白又嫩，私密處巧妙地用水瓢蓋住，引人無限遐想，超火辣的入浴泡湯照讓原PO凍未條，「公司的秘書傳這照片來，該衝嗎？」

貼文曝光後，網友們也嗨翻要原PO快衝了，「快出門啊」、「這不上她會以為你性無能」、「地址給了沒」、「還不快衝，浪費時間在這邊」。但多數網友卻吐槽，「本票簽好，行房記錄器開著，仙人跳了」、「本票簽好，行房紀錄器開著，仙人跳了」、「不是準備本票就是準備當爸」、「兼職啊 ，這明顯剛收工」、「要過年了，你的本票剛好當年終」。

還有眼尖的網友發現，浴缸旁有一罐男用的沐浴乳，認為原PO被騙的機率很大，「男用沐浴乳你沒發現嗎」、「和男生一起住才會買男用沐浴乳」、「看沐浴乳就知道男的」。不過原PO強調，「真的是女的啦！」