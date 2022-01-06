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桃機老總見「清潔員冒雨赴檢疫所」不捨！發信盼不再有人確診

▲▼桃園機場,清消,返鄉,病毒, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲桃園機場多名清潔員確診。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

近日桃機公司出現多名確診案例，使得公司內部人心惶惶，桃機公司總經理但昭璧發出一封公開信，他表示，看著清潔大哥大姐連夜在雨裡前往集中檢疫所，他相當痛心與不捨，而他們的承擔都是為了機場公司同仁，希望所有人平安無恙，呼籲一線同仁務必充分休息，共同守住國門。

桃園機場清潔公司新增93位匡列居家隔離並送集中檢疫所。（圖／翻攝王必勝臉書）

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▲桃園機場清潔公司新增93位匡列居家隔離並送集中檢疫所。（圖／翻攝王必勝臉書）

桃機公司總經理但昭璧公開信內容如下：
各位機場夥伴大家好：

我是機場公司總經理但昭璧。
三十個小時以來，機場被疫病連續攻擊以及昨晚夜班清潔人員集合前往集中檢疫所的各項訊息，相信大家都已經看到。

我們配合指揮中心的決定，請清潔大哥大姊連夜在雨裡，由上班的交通車換搭防疫巴士出發前往集中檢疫所，我和機場公司的同仁有太多的痛心與不捨。

那些大哥大姊們許多都較我們年長，之前為了機場的外觀和整潔辛勤努力，現在又為了大環境而暫時犧牲了個人時間和空間，他們的承擔都是為了我們。在此，讓我們誠心祈願，他們都能平安無恙，未來桃園機場夥伴們的篩檢不再有陽性反應，疫情風暴在此止息。

我在機場與各位相識十餘載，未曾見過如此嚴峻的情況。但是，在我們並肩齊心之下，從去年年初到現在，我們挺住了兩年，我相信往後我們仍然能夠堅穩，為國人擋住所有外來的衝擊。

在這個時候，我有萬千感慨。我要誠懇地呼籲大家，尤其是第一線的工作同仁，一定要照顧好自己的身體；尤其是需要廿四小時輪值的同仁，抵抗力更為重要，一定要有充分休息，維持住自己的體力和健康。

疫情還會持續多久我們無從得知，在我們的工作環境裡，個人防護和周圍的清潔消毒，絕對不能鬆懈。幸好，疾病管制署北區管制中心也在這裡，無論是防護衣、手套的穿脫或是其他防護清消措施，都可以請他們提供最專業的諮詢和指導。大家一起確實的做好，讓機場、也就是我們共同的第二個家維持在最溫馨、與讓大家安心的狀態。

由衷希望大哥大姊們很快地就能回到我們當中，再次看到他們有活力的工作和打招呼的身影；也請大家在專業崗位上保重自己。

祝福大家身體健康，也祝福我們機場榮景再現。

謝謝！

但昭璧敬上
2022.1.6 0530

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