確診者連5天到金嗓歌友會千人擠跨年　鄭文燦曝有近距離接觸

記者黃翊婷／綜合報導

桃園機場清潔員、防疫計程車司機群聚感染擴大，其中一名確診女清潔工連續5天前往「金嗓歌友會」唱歌，千人聚會照片曝光掀起各界熱議。桃園市長鄭文燦6日一早出面說明，表示新增的3名確診清潔員1人住在新北、2人住在桃園，社區採檢站由3個增加到5個，為了避免隱形的傳播鏈，機場內外擴大採檢是有必要的。

▲金嗓歌友會現場畫面。（圖／翻攝臉書／魯明哲，下同）

鄭文燦表示，新增的3名確診清潔員都是大夜班員工，2位住在桃園、1位住在新北，而前往金嗓歌友會跨年的確診者坦言有在工作間裡近距離接觸，參與餐會的800多人已經完成造冊，目前已經採驗60多位，預計今日內會全數採檢完畢。

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鄭文燦接著說，為了避免隱形傳播鏈，希望指揮中心不要只限定採檢清潔人員，有風險的人都要採檢，也希望可以縮短第3劑的接種間隔，第一線防疫人員應該全部施打第3劑，「擴大採檢是有必要的，機場內外都要。」

桃機群聚案目前累計8人確診，其中一名女清潔工被發現曾在跨年參加千人晚會，對此，桃園市衛生局6日將緊急召回歌友會會員進行採檢。

立委魯明哲5日晚間貼出照片指出，一名確診清潔工曾在2021年12月29日到2022年1月2日之間，連續5天前往中壢區榮民南路上的金嗓歌友會。

對此衛生局證實，該名確診者自述曾在12月31日晚間8點半前往，並在房間裡面打麻將。衛生局表示，目前已經針對相關接觸者先過濾實聯制，並在6日上午7點30分召回歌友會會員進行採檢。