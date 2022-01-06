金嗓歌友會最新畫面曝光　800人急採檢

▲金嗓歌友會今早最新畫面。（圖／翻攝王浩宇臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

桃園機場群聚擴大，目前累計感染8人，其中一名確診女清潔員曾連續5天前往「金嗓歌友會」，甚至還參加該歌友會跨年餐會。桃園市長鄭文燦今天（6日）表示，有參加跨年的800多人已經完成造冊，目前正在採檢中。而金嗓歌友會採檢站今早畫面也曝光。

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▲▼金嗓歌友會篩檢站。（圖／記者沈繼昌攝）



前桃園市議員王浩宇今在臉書發文，貼出金嗓歌友會外頭的照片，可見裡頭有穿著全套防護衣的人員。他說，金嗓歌友會緊急採檢中，當天現場800多個會員跟家屬之外，還有許多貴賓長輩，多數都沒有佩戴口罩，現場現在就開放採檢了，謝謝桃園市衛生局的夥伴徹夜準備。

▼金嗓歌友會跨年活動。（圖／翻攝魯明哲臉書）

鄭文燦今早指出，一名確診的女清潔員曾連續5天到金嗓歌友會，疫調結果顯示，她在歌友會內的一個工作間中曾與人有近距離接觸，且12月31日當天還參加跨年餐會，由於該餐會採報名制，5日深夜已經造冊完成。

鄭文燦表示，初步清查共有800多人與會，目前正在進行採檢作業，截至上午8時許已採檢60多人，預計採檢作業將會在今天完成，後續結果會再向國人報告。

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▲▼金嗓歌友會現場人潮眾多。（圖／翻攝魯明哲臉書）

