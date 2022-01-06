打再好疫苗也一樣　醫揭這關鍵時間：對Omicron零保護力

記者陳俊宏／綜合報導

桃園機場群聚擴大，累計8人染疫，其中2人確定感染Omicron。對此，英國註冊醫師葉庭瑜引用英國資料表示，不管你之前打再好的疫苗，包括兩劑AZ、兩劑BNT、兩劑莫德納，等到第20周、第5個月，保護力幾乎都是0%、10%以下或10%，等同零保護力。

葉庭瑜5日在《有話好說》節目指出，打兩劑AZ，到第3個月保護力大概只剩下20%，到5個月0%；兩劑莫德納也許掉慢一點，到第2.5個月還可以起碼維持在30%，但到第5個月10%以下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼莫德納、BNT疫苗。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

葉庭瑜認為，第一到第三類面對Omicron高風險人員，第三劑疫苗間隔必須縮短到3個月，才有可能把第三劑抗體濃度拉高至少到7成，可抵抗Omicron；但也無法維持很久，根據英國資料，就算打第三劑，保護力暫時可回到60-75%，維持10到12周又會慢慢掉下去。

葉庭瑜說，但這時間對台灣很重要，因春節期間大量入境，再來冬天有利冠狀病毒傳播，如果能把這波持續擋在國外，直到3、4月春暖花開，對台灣是最好的情境。

近期許多專家建議縮短第三劑間隔，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬、林口長庚副院長邱政洵都提出，可縮短間隔至三個月。台大兒童醫院院長黃立民更說，只要間隔1個月就可以打了。前台大醫師林氏璧也喊話，所有邊防人員應該速打mRNA加強針，不要執著於5個月。

對此，指揮中心指揮官陳時中說，初步規劃今、周五召開專家會議，但不敢說本周一定有結論，要尊重專家看法。