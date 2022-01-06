多人呼吸道症狀看診　醫喊不妙！曝Omicron症狀「和感冒難分」

記者陳俊宏／綜合報導

桃園機場群聚擴大，累計8人染疫，其中2人確定感染Omicron。台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇表示，一個上午門診連續看了不少個呼吸道症狀，覺得狀況不是很妙，民眾有任何相關疑慮，建議乾脆直接去做篩檢。

陳昶宇5日在臉書說，Omicron主要症狀包括「嚴重的鼻塞流鼻水」、「頭痛及可能合併身體痠痛」、「咳嗽」、「喉嚨痛，尤其吞嚥時會不舒服」、「較為嚴重的疲累虛弱」。

陳昶宇指出，是不是跟一般感冒症狀難以區分？而且還不見得會發燒，所以有上述呼吸道症狀，有任何相關疑慮，建議乾脆直接去做篩檢，一旦拉高篩檢量，就算Omicron進入社區，也能提早察覺。

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▲▼桃機擴大採檢。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，一名醫師留言，「我也看到好幾個這樣的⋯怎麼辦⋯」陳昶宇回應，「我連續看了好幾個，到最後說之後有呼吸道症狀就不看了，建議直接轉忠孝篩檢站確認狀況。」

桃機群聚擴大，指揮中心5日晚間證實，再增3名外包清潔人員確診，和先前清潔人員都是二航廈大夜班，主要可能接觸點在於交通車，且初步了解交通車有未按規劃混搭問題。目前整起群聚已經累積8人染疫，包含7名清潔人員，以及一名防疫計程車司機。

▼陳昶宇發文。（圖／翻攝陳昶宇臉書）

