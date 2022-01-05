2022全台首例器捐！67歲媽腦死捐肝腎　女兒：她愛助人會高興

▲當天由器官移植中心主任陳言丞與手術室、加護病房團隊一起陪捐贈者到開刀房。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因腦血管梗塞造成腦死的劉女士，本月初在親友的祝福下，捐出肝臟與二枚腎臟，在花蓮慈濟醫院圓滿助人的心願。這是花蓮慈院2022年第一位器官捐贈者，也是全台今年首例器官捐贈個案。

67歲的劉女士，有糖尿病與高血壓的慢性病史，日前在家中無預警暈倒後陷入昏迷，被轉送到花蓮慈院，經醫師診斷為腦血管梗塞，到院時情況已經非常嚴重，因病況持續惡化，出現腦幹功能衰竭呈現腦死狀況，劉女士的家人在考量簽署DNR（Do-Not-Resuscitate不施行心肺復甦術）同意書時，在花蓮慈院的生命末期意願徵詢單張上，看到還可以做出器官捐贈的選擇，家人就主動向醫護團隊提出，希望幫劉女士捐出可以救人的器官，搶救更多的生命與家庭。

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▲前花蓮慈院器官移植中心主任李明哲醫師（左）特別更改行程，留下來協助捐贈移植手術。

劉女士的女兒表示，媽媽是一個本性就很喜歡幫助人的人，所以，能延續生命去助人，這個決定她一定也會同意。在完成二次腦死判定程序後，劉女士在妹妹、女兒等親友祝福下，完成器官捐贈的助人心願。依照器官捐贈移植登錄中心分配原則，劉姓捐贈者分別捐出肝臟與腎臟二枚，移植給花蓮慈院的病人。

▲花蓮慈院器官移植中心主任陳言丞（右）與一般外科主治醫師何靜淳(左）將器官捐贈者的器官移植到受贈者體內。

移植當天由花蓮慈濟醫院器官移植中心暨一般外科主任陳言丞與手術室、加護病房團隊一起陪捐贈者到開刀房。器官移植中心團隊表示，除了所有團隊的用心，還要感謝前任器官移植中心主任李明哲醫師，因為李醫師剛好人在花蓮，知道有器官移植手術個案，馬上就決定更改回台北的行程，留下來一起協助捐贈跟移植的手術。

▲手術完成之後，手術室護理團隊細心為劉女士整理儀容，讓家屬不捨的心情能稍微平靜下來。

手術完成之後，手術室護理團隊細心為劉女士整理儀容，移除治療時的醫療設備管路，最後莊嚴淡雅的妝容，讓家屬不捨的心情能稍微平靜下來，劉女士的家屬也特別感謝護理團隊，幫劉女士化妝化得很美，不僅是完成劉女士最後遺愛人間助人的心願，這份妝容也在家屬心中留下一個美好印象。

根據財團法人器官移植登錄中心到2022年01月05日為止的資料顯示，本年度屍體器官捐贈者總數為49人；而等候接受器官移植病人總數為10467人，其中等待心臟204人、肺臟82人、肝臟1043人、腎臟8021人、胰臟91人、腸9人、眼角膜1090人。（參考網站http://www.torsc.org.tw/）