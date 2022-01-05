疫情擴大市民關心防疫　黃偉哲：防止防疫疲乏戒慎恐懼因應

▲台南市長黃偉哲表示，面對疫情可能擴大，台南市政府會以戒慎恐懼的防疫作法來因應。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國內新冠肺炎疫情有擴大趨勢，市民關心防疫措施如何？市長黃偉哲指出，經過好幾波疫情，大家都熟稔疫情來的時候要怎麼樣防範，所以作業大家都知道，不會慌了手腳，但必需要誠實地說，經過幾波疫情，幾波警戒，其實民眾也好、防疫人員也好，或多或少有一些「防疫疲乏」的情形，這是我們必須戒慎恐懼的。

黃偉哲說，美國在Delta病毒的時候，在2021年初，美國1天到20幾萬人，都已經驚慌失措不得了，印度也是，1天2、30萬人，就已經很受不了。而今，在omicron的病毒，美國1天104萬人，大家還是作息如常，這表示什麼？當然omicron他的症狀比較輕，但是某種程度來講，大家已經有點「防疫疲乏」了，所以在外國都出現，政府要實施嚴格管制，民眾上街抗議的情形，這種情形我們希望在台灣不要發生。

黃偉哲說，在台南也要努力去做一個查察，宣導民眾接種第三劑，宣導民眾戴好口罩，即使拍照也不要拔下口罩的這種情況下，加上防疫旅館的加強查察，我們目前查起來大概70％以上的防疫旅館，都有獨立空調，針對沒有獨立空調的防疫旅館，市府要勸導它是不是有其他的解決方案，比如說他自己要裝設分開的空調，或者是如果沒有辦法的話，就退出防疫旅館。

黃偉哲說，但因年節期間，會有很多從國外湧入的人，一時之間改善也來不及，所以市府可能是要用比較高度戒慎恐懼的方式來處理，比如說分流分層，來處理。

對於目前有一些專家學者評估大概16、17日左右會有疫情擴散趨勢，年底年關將近，這部分台南市會加強的防疫措施嗎？黃偉哲則說，Omicron病毒他的特性是潛伏期短，大概3天就會發病，所以現在才會要求登機前要2天的陰性證明，不要超過omicron的發病周期。現在可能面臨16、17日可能的大流行，雖然台南居家檢疫期間還是14天，但因為有些國家是7+7的，這個部分我們也很擔心在7+7，雖然是高過omicron發病的潛伏期，但是也有很多是有例外的，譬如說，國內有一個本土病例，他是解除隔離以後，6天之後才被驗出陽性，這個案例就是，真的很多人都說不準。即使是14+7，有時候他也不一定會cover到。這種漏網之魚往往成了社區的不定時炸彈或是隱性傳染鏈，那當然就要靠我們全體市民朋友戴口罩、保持社交距離來處理。

黃偉哲強調，面對16、17日，如果中央流行疫情指揮中心正式確定這兩個是可能的高峰期，我們也會趕快來做因應，什麼叫做因應？就是嚴格執行相關的一些防疫措施。

有關Omicron潛伏期短，有人呼籲對第三劑進行施打，黃偉哲則說，第三劑施打，市府會要求除了第一線的醫護人員外，防疫人員方面可能會要求警、消，有出外勤的人，他們可以施打的第三劑，並趕快盡量來施打。

至於第二劑覆蓋率從6成要拉到7成的部分，黃偉哲希望說，有一些年長者，現在還是有一些小小的禮品送他們，希望說他們一方面珍視自己的健康，一方面也可以樂於出來施打第二劑，覆蓋率到越高越好。等到第二劑施打完一段時間後，現在規定是五個月，但也有一說，如果醫生評估可以早一點的話，可以早一點施打第三劑。如果醫生證明、許可施打第三劑的話，市府當然希望早一點施打第三劑。