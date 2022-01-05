　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

疫情擴大市民關心防疫　黃偉哲：防止防疫疲乏戒慎恐懼因應

▲台南市長黃偉哲表示，面對疫情可能擴大，台南市政府會以戒慎恐懼的防疫作法來因應。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲表示，面對疫情可能擴大，台南市政府會以戒慎恐懼的防疫作法來因應。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國內新冠肺炎疫情有擴大趨勢，市民關心防疫措施如何？市長黃偉哲指出，經過好幾波疫情，大家都熟稔疫情來的時候要怎麼樣防範，所以作業大家都知道，不會慌了手腳，但必需要誠實地說，經過幾波疫情，幾波警戒，其實民眾也好、防疫人員也好，或多或少有一些「防疫疲乏」的情形，這是我們必須戒慎恐懼的。

黃偉哲說，美國在Delta病毒的時候，在2021年初，美國1天到20幾萬人，都已經驚慌失措不得了，印度也是，1天2、30萬人，就已經很受不了。而今，在omicron的病毒，美國1天104萬人，大家還是作息如常，這表示什麼？當然omicron他的症狀比較輕，但是某種程度來講，大家已經有點「防疫疲乏」了，所以在外國都出現，政府要實施嚴格管制，民眾上街抗議的情形，這種情形我們希望在台灣不要發生。

黃偉哲說，在台南也要努力去做一個查察，宣導民眾接種第三劑，宣導民眾戴好口罩，即使拍照也不要拔下口罩的這種情況下，加上防疫旅館的加強查察，我們目前查起來大概70％以上的防疫旅館，都有獨立空調，針對沒有獨立空調的防疫旅館，市府要勸導它是不是有其他的解決方案，比如說他自己要裝設分開的空調，或者是如果沒有辦法的話，就退出防疫旅館。

黃偉哲說，但因年節期間，會有很多從國外湧入的人，一時之間改善也來不及，所以市府可能是要用比較高度戒慎恐懼的方式來處理，比如說分流分層，來處理。

對於目前有一些專家學者評估大概16、17日左右會有疫情擴散趨勢，年底年關將近，這部分台南市會加強的防疫措施嗎？黃偉哲則說，Omicron病毒他的特性是潛伏期短，大概3天就會發病，所以現在才會要求登機前要2天的陰性證明，不要超過omicron的發病周期。現在可能面臨16、17日可能的大流行，雖然台南居家檢疫期間還是14天，但因為有些國家是7+7的，這個部分我們也很擔心在7+7，雖然是高過omicron發病的潛伏期，但是也有很多是有例外的，譬如說，國內有一個本土病例，他是解除隔離以後，6天之後才被驗出陽性，這個案例就是，真的很多人都說不準。即使是14+7，有時候他也不一定會cover到。這種漏網之魚往往成了社區的不定時炸彈或是隱性傳染鏈，那當然就要靠我們全體市民朋友戴口罩、保持社交距離來處理。

黃偉哲強調，面對16、17日，如果中央流行疫情指揮中心正式確定這兩個是可能的高峰期，我們也會趕快來做因應，什麼叫做因應？就是嚴格執行相關的一些防疫措施。

有關Omicron潛伏期短，有人呼籲對第三劑進行施打，黃偉哲則說，第三劑施打，市府會要求除了第一線的醫護人員外，防疫人員方面可能會要求警、消，有出外勤的人，他們可以施打的第三劑，並趕快盡量來施打。

至於第二劑覆蓋率從6成要拉到7成的部分，黃偉哲希望說，有一些年長者，現在還是有一些小小的禮品送他們，希望說他們一方面珍視自己的健康，一方面也可以樂於出來施打第二劑，覆蓋率到越高越好。等到第二劑施打完一段時間後，現在規定是五個月，但也有一說，如果醫生評估可以早一點的話，可以早一點施打第三劑。如果醫生證明、許可施打第三劑的話，市府當然希望早一點施打第三劑。

ET快訊
中獎天天開！一年份衛生棉、iPhone 13都在新聞雲
LIVE／Omicron桃機確診又+1　社區感染再起？2劑A
臥龍洞3屍命案　媽公開手寫信：我要妳一輩子良心不安
《全明星》小春開罵挨轟情勒　胡宇威經紀人發聲了
台大驚傳女學生意外事件　校方致學生公開信曝光
快訊／「豐興鋼鐵」創辦人林文貴辭世
點名打「2劑這疫苗」的人　前台大醫：對Omicron幾乎沒戴
快訊／Omicron本土來襲 　新北「31篩檢站」地點一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市政府稽查八大行業　7起違規各開罰3千元

疫情擴大市民關心防疫　黃偉哲：防止防疫疲乏戒慎恐懼因應

春節將至　台南市動保處籲民眾勿自海外攜帶或網購肉製品入境

台東移民署攜手衛生局　遠赴南橫霧鹿村提供疫苗接種服務

國內疫情升高 黃偉哲：不要有「防疫疲勞」趕快打疫苗

新北貢寮區行政大樓啟用　結合Gongliao在地意象進駐4機關

新北貢寮龍崗社區生態復育工程　百年埤塘重生打造社區新亮點

快訊／台鐵傳「平交道事故」！碰撞不明異物　台南=永康6列車延誤

全台首家公辦夜間托育招生　歡迎台南市民踴躍報名

全台率先區區有樂齡　台南獲樂齡教育奉獻獎肯定

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

大貨車違停買便當「以為沒人在」　下秒起步離開...竟意外壓死老闆

雲林賓士「無煞車」撞聯結車慘死　副駕女移工衝破玻璃血掛引擎蓋

大反差！超正跨性別男秒切聲線　假掰僞音→爽朗原聲嚇翻網友！

說好的安慰呢？柴柴被狗咬掰咖　姐來關心竟一起跛腳跳！媽笑爆

台南市政府稽查八大行業　7起違規各開罰3千元

疫情擴大市民關心防疫　黃偉哲：防止防疫疲乏戒慎恐懼因應

春節將至　台南市動保處籲民眾勿自海外攜帶或網購肉製品入境

台東移民署攜手衛生局　遠赴南橫霧鹿村提供疫苗接種服務

國內疫情升高 黃偉哲：不要有「防疫疲勞」趕快打疫苗

新北貢寮區行政大樓啟用　結合Gongliao在地意象進駐4機關

新北貢寮龍崗社區生態復育工程　百年埤塘重生打造社區新亮點

快訊／台鐵傳「平交道事故」！碰撞不明異物　台南=永康6列車延誤

全台首家公辦夜間托育招生　歡迎台南市民踴躍報名

全台率先區區有樂齡　台南獲樂齡教育奉獻獎肯定

許富凱罕見動怒！　氣炸開罵「好手好腳的不去好好做事」

美國日增108萬例破全球紀錄　住院數也狂飆！佛奇警告：高峰未到

「上供10個月年終」妻看新聞才知領40個月　逼老公掏錢！網砲翻

武陵農場櫻花季2月中開跑　單日限6000人入場！ 客運門票明起開搶

刺蝟膨脹大3倍竟患「氣球病」　送醫打三針才「消風」

沒有一格廢色！CP值超高的5盤眼影　買到就是賺到

諾威斯基球衣明退休！曝最想念的時光　讚恩師籃球知識超出世界

2歲童泳池「拉肚子」水變黃湯！要賠9千家長氣討拍...反被罵爆了

暗戀老闆娘！前員工持刀脫光跨坐想硬上　她救了自己全靠這動作

快找出工作證！「這些職業」住6大飯店直接打85折　限時13天開訂

地方熱門新聞

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

雲林縣家用廚餘機補助　即日起至環保局申請

即／台鐵晚間傳平交道事故！台南=永康6列車延誤

榮退掃雷車坐鎮吉安　老兵睹物思情激動唱隊歌

黃偉哲：不要有「防疫疲勞」趕快打疫苗

2022屏東公告地價　最高區段地價在這裡

1年狂閃1.3萬張　彰化最強追焦桿出爐

桃園青埔兒美館上樑　明年3月完工

執行署台南分署法拍入帳1246萬元

全台首家公辦夜間托育招生

民眾勿自海外攜帶或網購肉製品入境

網瘋傳「今晚春安到2/11」　警方：假的

桃園眷村文化節1/8-16日展開　熱鬧迎虎年

快篩增為3次　林右昌籲儘速施打第3劑疫苗

更多熱門

相關新聞

千萬超業系列5！王旭峰：領隊向前

千萬超業系列5！王旭峰：領隊向前

今年5月全國封城防疫，衝擊各行各業，強調面對面相談的房仲業更受重擊，民眾對於出門看房唯恐避之不及，但在如此逆勢中，東森房屋仍突破難關、逆勢成長，年度業績超群，全國兩千萬經紀人、千萬經紀人、百萬經紀人的數量突破往年。

雲端保健室／Omicron來勢洶洶 春假團聚病毒防衛戰

雲端保健室／Omicron來勢洶洶 春假團聚病毒防衛戰

每坪294萬！五分埔服飾店奪「店面王」　東、西區被打趴

每坪294萬！五分埔服飾店奪「店面王」　東、西區被打趴

拒打疫苗！　雙胞胎男星確診「1周內接連病逝」

拒打疫苗！　雙胞胎男星確診「1周內接連病逝」

黃偉哲：不要有「防疫疲勞」趕快打疫苗

黃偉哲：不要有「防疫疲勞」趕快打疫苗

關鍵字：

疫情防疫黃偉哲防疫疲乏戒慎恐懼

讀者迴響

熱門新聞

頑童小春開嗆！出手攻《全明星》的他：做實質的看看

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

私訊王力宏內容遭曝光！　Yumi閨蜜反擊：根本蕩婦羞辱

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

已婚育1子　女歌后突宣布出家！

Yumi傳給王力宏「完整訊息」曝光！

王力宏爆「想開直播毀掉李靚蕾」！怕釀恐怖下場

即／台大又傳墜樓意外！1學生搶救中

聊LINE「這2字」每句話必傳！　過來人秒懂

日本認證台恐有規模8.0強震

謝盈萱「打包熟男回家過夜8hrs」！親密互動被拍

Sandy喜帖曝光！　吳宗憲第一個大喊：哭了

室友還原木子詐死始末　指控台大違約公開資訊

王力宏早在紐約簽離婚協議！　「寒酸內容」李靚蕾淚崩

小春突開炮胡宇威！鼓鼓出聲了

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面