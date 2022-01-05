少女變花木蘭！專家育出文心蘭最新品種「台農8號」：花朵數變多了

▲文心蘭盆花新品種「台農8號-花木蘭」。（圖／農業試驗所提供，下同）



記者許展溢／台北報導

農委會農業試驗所花卉研究中心最新育出的「台農8號-花木蘭」，植株生長勢強、容易栽培，瓶苗移出後2年可開花，花朵主要顏色為粉白色，帶有桃紅色塊斑，像是穿著戰鬥彩裝的跳舞女郎，讓人聯想到代父從軍的花木蘭，散發出風情萬種的魅力。

農業試驗所說明，本品種植株高度50至60公分，屬於中型盆花品種，運輸方便，每個假球莖可抽1至2枝花梗，花梗長約40至60公分，每年11至12月開花，花期約1個月，花朵數多，具香味，花序位於植株上方，與株高配比佳，為優選盆花品種。

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▲▼農試所指出，文心蘭俗稱跳舞女郎，花朵唇瓣宛如少女之裙擺隨風起舞而廣受歡迎。

農試所指出，文心蘭俗稱跳舞女郎，花朵唇瓣宛如少女之裙擺隨風起舞而廣受歡迎，是政府重點培育的蘭花品項之一，90年代投入文心蘭盆花育種，期望選育出生長勢強、容易栽培、花型優美、顏色鮮豔、不同花期、具香味、多花之優良新品種，解決台灣文心蘭盆花品種老舊的問題，增加我國文心蘭盆花產業競爭力與農民收益。

農試所提到，自99年第一個盆花新品種「台農1號-紅寶石」誕生後，於104年授權「台農1號-紅寶石」、「台農5號-喜洋洋」，108年授權「台農6號-星蘋果」、「台農7號-美少女」，110年最新品種「台農8號-花木蘭」已於當年9月2日取得品種權，權利期間至130年9月1日，該所預計111年初可授權提供有興趣之花卉業者栽培，3年後將可上市販售，為盆花市場注入新血。