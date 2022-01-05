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花生控必吃！全聯合作「新福源花生」推6款麵包　限定開賣

▲▼全聯阪急麵包X新福源花生合作新品。（圖／業者提供）

▲全聯阪急麵包X新福源花生合作新品。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

花生控必吃！看準台灣人熱愛花生風味，全聯福利中心首度力邀台灣在地品牌「新福源花生」推出6款超濃郁的花生麵包與吐司，1/7~1/13推出期間限定新品嚐鮮價。

▲▼全聯阪急麵包X新福源花生合作新品。（圖／業者提供）

▲新福源花生麵包。

全聯自1/7起，全台門市推出4款全聯阪急麵包X新福源花生新品，均一價30元，1/7~1/13新品嚐鮮價25元。其中「新福源花生麵包」採用日本工藝製成柔軟卻帶有嚼勁的麵包，中間夾入打發奶油醬，外層再抹上一層奶油醬及新福源花生粉，是台式經典的花生夾心麵包。而雙重濃郁風味必吃「新福源花生小可頌」將新福源花生醬與巧克力完美融合，製成特調花生巧克力醬，沾裹在層層酥脆的可頌麵包，令人驚豔。

▲▼全聯阪急麵包X新福源花生合作新品。（圖／業者提供）

▲新福源花生小可頌。

若想來點新嘗試，「新福源花生維也納」改良升級人氣維也納麵包，滑順奶油夾餡中添加新福源花生粉，同步分享美味吃法，可將麵包冷凍後，放入約200度的烤箱中覆熱3~5分鐘，出爐的麵包外層酥脆、內餡像冰淇淋般滑順，雙重口感，讓人愛不釋口。厚實風味則大推「新福源花生羅宋」香濃花生醬抹在奶香羅宋麵包上，就算罪惡也要吃！

▲▼全聯阪急麵包X新福源花生合作新品。（圖／業者提供）

▲▼新福源花生維也納、新福源花生羅宋。（圖／業者提供）

▲▼全聯阪急麵包X新福源花生合作新品。（圖／業者提供）

此外，限定門市還有2款吐司新品「新福源花生丹麥小吐司」，層層的奶香丹麥小吐司，沾附新福源花生醬特調而成的花生巧克力醬，質感升級，原價49元，1/7~1/13特價39元。「新福源花生生吐司」將生吐司包入新福源花生醬特調的內餡，每口都能品嚐到花生自然的甘甜及奶油香，讓人著迷，原價69元，期間特價59元。

▲▼全聯阪急麵包X新福源花生合作新品。（圖／業者提供）

▲▼新福源花生丹麥小吐司、新福源花生生吐司。

▲▼全聯阪急麵包X新福源花生合作新品。（圖／業者提供）

另外，人氣速食店漢堡王開出全新2家外帶外送「火烤美味專賣店」，分別是新北林口文化店、宜蘭羅東興東店，專賣店除賣人氣火烤類漢堡、期間限定及經典人氣回歸商品外，未來也會不定時推出隱藏菜單，提供豐富餐點選擇，首波就能搶先吃到台南限定「巧克力華堡｣，濃郁巧克力結合火烤牛肉香，再搭配香濃顆粒花生醬，怪奇口感可是別有一番風味。

▲「巧克力華堡」有濃郁巧克力結合火烤牛肉香，再搭配香濃顆粒花生醬。（圖／業者提供）

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