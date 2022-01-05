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等到了！「巧克力華堡」2家漢堡王搶先吃　加碼這天還送買1送1券

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王開出2間外帶外送特色店-。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

看準疫情帶動外動、外送商機，人氣速食品牌「漢堡王」宣布推出「2.0外帶外送特色店-火烤美味專賣店」，首發2間門市選定新北、宜蘭，並祭出風靡全台南的「巧克力華堡」，即日起正式登場；且為慶祝新店開幕還有2大限時優惠，包括小華堡買1送1、下殺72折的火烤美味經典餐等，在地速食控趕快衝了。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲首波有巧克力華堡等吃。

漢堡王開出全新2家外帶外送「火烤美味專賣店」，分別是新北林口文化店、宜蘭羅東興東店，專賣店除賣人氣火烤類漢堡、期間限定及經典人氣回歸商品外，未來也會不定時推出隱藏菜單，提供豐富餐點選擇，首波就能搶先吃到台南限定「巧克力華堡｣，濃郁巧克力結合火烤牛肉香，再搭配香濃顆粒花生醬，怪奇口感可是別有一番風味。

為慶祝新店開幕，2家門市也同步祭出限定優惠，1月8日限時1天只要消費滿額就送「小華堡買1送1券1張」；即日起至1月7日還有下殺72折的「火烤美味經典餐」等吃，一次就能吃到華堡、小華堡、2份大薯、大洋蔥圈及2杯中杯可樂，並加送聯名提袋1個，通通數量有限、送完為止。

▲▼必勝客推新年限定「一圓好運龍蝦干貝比薩」、「摘星佛跳牆比薩」。（圖／業者提供）

▲▼必勝客推新年限定超澎湃比薩。

▲▼必勝客推新年限定「一圓好運龍蝦干貝比薩」、「摘星佛跳牆比薩」。（圖／業者提供）

必勝客年節限定比薩來了，首推這款「一圓好運龍蝦干貝比薩」，特意以鮮嫩干貝作為主角，搭配一顆顆吃得到龍蝦肉的龍蝦球、吃得到魚子的龍蝦沙拉，再淋上濃郁蟹黃醬，最後結合經典莫札瑞拉起司，鮮味十足， 餅皮部分更打造「三重起司龍捲風餅皮」，每一口都能吃到金黃切達起司、莫札瑞拉起司與帕瑪森起司的罪惡滋味，即起限時限量開賣，絕對要吃到。

另一口味則找來米其林一星台菜名店「金蓬萊遵古台菜餐廳」合作，聯手推出「摘星佛跳牆比薩」，選用鮑魚、干貝、海參等食材加上蒜香十足的無骨排骨酥，還有佛跳牆中必備魚皮、鳥蛋、香菇、芋頭、筍乾、大白菜等經典配料，搭配手工芝心餅皮，神還原年節菜佛跳牆的罪惡滋味，即日起限時5周賣。

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