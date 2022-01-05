測額溫誤噴酒精教授雙眼灼傷索賠百萬　店員：怎麼賠得起

▲麵店女員工誤朝林姓教授額頭噴酒精，林男因雙眼化學灼傷，馬上拆了眼鏡痛苦按壓。（圖／《ETtoday》記者翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北林姓大學教授前年到中山區某知名麵店用餐時，負責帶客的魏姓女店員疑因尖峰時間忙翻了，誤把酒精噴罐當成額溫槍，害林男雙眼被酒精噴濺導致雙眼角膜化學性灼傷，魏女希望和解，但因林姓教授以傷勢影響開會教學等理由求償百萬而破局，刑事傷害罪部分林教授去年撤告，但仍要向魏女和店家索賠百萬元賠償。

從日前曝光的監視器畫面中可看到，2020年12月20日事發時，正好在聖誕節前夕，麵店員工戴著聖誕紅帽迎接客人，約在12點15分時，林姓教授和家人一起進入店門沒多久，魏姓女員工伸右手去左側桌櫃拿起酒精噴罐，一邊舉起朝向林男額頭上噴，一邊再伸出左手拿起桌櫃上的額溫槍，此時林男眼睛受創難受，馬上拿下眼鏡，低著頭不斷按壓雙眼。

此時魏女似乎嚇傻，先是回頭看了一眼，然後就站在一旁，本來在用餐區的麵店幹部趕到櫃台前詢問狀況，並引導林男進櫃台作緊急處理，雖然監視畫面沒有錄到聲音，但可看出最後幾秒，魏女在櫃台前站得直挺挺，似乎在聽林男親友訓話，直到林男和親友一同離開為止。

▲女員工似乎不知所措，站在一旁看著麵店幹部協助林男作緊急處理。（圖／《ETtoday》記者翻攝）

林男自行到醫院就醫，發現雙眼角膜有化學性灼傷，憤而控告魏女涉嫌過失傷害，原本餐廳老闆出面希望協助和解，但因林男剛好那幾天就有重要的學術會議，因傷勢影響後續教學課程，未來還要復健開銷，所以要求上百萬元的賠償。

和解破局後，檢察官根據店內監視器畫面、驗傷單，依過失傷害罪嫌起訴魏女，並向法院聲請簡易判決處刑，林姓教授也向法院提起附帶民事賠償，求償對象除了魏女，還包括麵店業者，林姓教授事後撤回刑事告訴，法院因此2021年12月間判決魏女被控過失傷害部分公訴不受理；但民事部分，移由民事庭繼續審理，魏女和店家仍要繼續面對百萬官司。據了解，魏女出庭時面對鉅額賠償，一度表示自己怎麼賠得起？

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