黃牛！Viagogo賣阿妹小巨蛋二手票　消保官示警：難進場、難退票

▲張惠妹。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／綜合報導

天后張惠妹（阿妹）4月將在台北小巨蛋連唱12場，日前開賣13萬張短短9分鐘就完售，但本立意良善祭出實名制擋黃牛，後續卻衍生退換票爭議，讓部分「妹迷」相當憤慨。台北市府法務局5日示警，業者在執行實名制政策時，仍應全面注意消費者權益，提供完善的配套方案。另外也提醒，境外二手平台「Viagogo」銷售千餘張此演唱會門票，售價除較官網高昂外，也無法實名，恐導致無法順利進場及衍生退票等消費爭議。

法務局今天發布消費警訊指出，張惠妹4月將於台北小巨蛋舉辦的12場「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」，主辦單位為防堵黃牛轉賣票券，採用實名制方式售票，開賣當日即銷售一空，同時公告「購票時要確實填寫實際入場觀眾姓名，且不提供事後姓名更換。」只是，Viagogo出現千餘張票待售，購買二手票無法實名，恐導致無法順利進場及衍生退票等消費爭議，提醒消費者留意。

法務局也指，消保官接獲消費者申訴反映，在Viagogo二手票平台購買票券後，除價格較官網售票高昂外，完全未揭露該演唱活動「採實名制方式」進行，購買後收到交易明細卻無任何座位訊息，僅有模糊不清的區域座位圖，亦無法填寫入場觀眾姓名，聯繫客服無法順利請求退款等情。

▲Viagogo販售張惠妹演唱會門票，價高且未能填寫實名等，屆時就算購買也不能進場，甚至還無法退票。（圖／翻攝自Viagogo網站）

消保官表示，二手購票平台非官方售票網站，門票金額由出賣人自訂，通常較官方售票高昂，且未揭露活動主辦方所公告相關規範，經洽主辦單位上引娛樂及拓元售票，本演唱會活動採實名制售票及進場，演出前五日才可取票，門票屆時將載明觀眾姓名，演出當日進行門票與身分證件核對，未經實名購買的門票恐無法順利入場。

消保官另指，1月3日拓元售票於官網針對購票訂單姓名欄位資料填寫相關疑義，進行公告後，卻引發遵守規定購票的歌迷不滿。

消保官呼籲，業者在執行實名制政策時，仍應全面注意消費者權益，提供完善的配套方案，杜絕黃牛票的行為，並積極與消費者溝通，善盡企業責任。

法務局提醒，若消費者有任何涉及本案的消費疑義，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812詢問，台北市政府法務局將提供消費諮詢，以維護消費者權益。

針對購票爭議，張惠妹經紀人陳鎮川4日表示，實名制加上五天前取票的購票政策，原意是要阻擋黃牛，但沒料到有大量歌迷反應太緊張，填錯名字，「我們在客服應接不暇之餘反映給我。我簡單地以為『既然感覺不是黃牛購票，就儘量體恤歌迷給歌迷方便吧，買票夠辛苦了！』便做了放鬆實名制的宣告！」

陳鎮川對於造成許多歌迷不滿表達歉意。他說，「我因為行政策略決議粗糙，在此鄭重的致上一百萬份的歉意。」並強調，會請客服人員親自致電給先前已退票的近800位的歌迷，除了再次確認實名制資訊的更正，「更重要的是會再與您再次確認是否退票，您當然也有選擇保留票券的權益，我們絕對尊重。」