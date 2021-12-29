超商獨賣！最新「史努比、Kitty滿版口罩」超可愛　講話還會變色

▲萊爾富獨賣Snoopy、Hello Kitty溫感變色防護口罩。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

Snoopy、KITTY粉絲看過來！就有超商獨家推出2款專利溫感設計的「智能口罩」（非醫療口罩），上頭不僅鋪滿超可愛的Snoopy和KITTY，更酷的是居然還會變色，2款各全台限量1萬盒，即日起開賣，數量有限，售完為止。

萊爾富即日起推出獨家QMI年度限定2款智能口罩（非醫療口罩），首先是看了少女心大噴發的「心動KITTY」，以粉紅色為底色，上頭有穿著粉色洋裝以及戴粉色蝴蝶結的HELLO KITTY，還有滿滿的愛心，透過說話與呼吸的溫度傳遞，愛心會變成黃色，超級可愛。

▲KITTY款的愛心會變色。



▲Snoopy款則是太空裝頭盔以及字樣會變色。



另一款則是「Snoopy漫步太空」，這款多了更多帥氣的元素，以百搭的黑色為底色，Snoopy和查理布朗皆換上太空裝，主要會變色的地方是查理布朗的頭盔以及Snoopy字樣。

另，近日星宇航空也強勢推出「機身系列」口罩，一共有3款式選擇，包括「緊急出口EMERGENCY EXIT款」、「緊急砍破點CUT HERE IN EMERGENCY款」及「發動機ENGINE款」，這次特意將飛機元素帶入日常口罩，即日起於小三美日、博客來及康是美官網正式開賣，全台7-11具有販賣業藥商執照之門市也買得到。

▲星宇航空最新口罩開賣。（圖／星宇航空提供）

