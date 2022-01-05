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男大生吸舔11歲女童腳趾！爽完不忘說謝謝　落網瞎扯有多重人格

▲桃園市1名小六女童家長日前在女童使用平板電腦發現與網友傳訊息，內容包括「下次不要射在裡面好嗎？」氣得報警要求警方揪出惡狼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲李姓男大生去年9月因心情不好，在路上閒晃時遇到一名11歲女童，其先是上前要求女童「摸頭安撫」後，再將人拐到暗巷，猛吸她的腳趾。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松、林冠吟／台北報導

李姓男子2021年9月晚間，因心情不佳前往萬華地區閒晃，在路上巧遇一名11歲的女童，李男上前先是向女童表示自己心情很差，希望女童能摸摸他的頭髮安撫他的情緒，未料李男得逞後竟直接將女童拐到暗巷，要求女童脫掉鞋襪，對著她的腳指猛舔猛吸，表示因為這樣可以「直接安撫他的情緒」，事後女童的母親知悉上情後，怒報警處理。台北地檢署日前偵結，依加重強制猥褻罪，起訴李男。

去年9月22日晚間，就讀某大學的李姓男大生當日因心情不佳，在萬華街頭閒晃，突然看見一名年僅11歲的女童，便上前和她搭話表示，自己有精神疾病、心情很差，希望女童可以幫他一個忙，「摸摸他的頭髮安撫他」，女童也依言照做。

孰料李男得逞一次後，竟將女童帶往附近的暗巷，向女童表示他「想到一個能更快安撫他情緒的方法」後，要求女童脫下鞋襪，便開始對著女童的腳趾一頓狂吸猛舔，所幸女童的母親此刻及時打電話來尋找女童，才中斷李男的犯行，而李男結束後竟還向女童禮貌道謝。

女童返家後告訴母親李男的行為，讓母親聽完立即報警處理，警方獲報後也立即循線追查將李男逮捕到案。

應訊時，李男坦承全部犯行，但李男向檢察官表示，他患有多重人格與躁鬱症等精神疾病，當天他也不知道為何會做出這種事來，他有診斷證明可以證明，也有一直固定看診，會做出這樣的行為也讓他相當困擾，先前就曾在路上跟蹤過一名女子，所幸被警方及時發現阻止，才未釀成大禍。

不過台北地檢日前調查後偵結，仍依加重強制猥褻罪，依法起訴李男。

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