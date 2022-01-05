3屁孩沖天炮「空中轉彎」驚悚片曝　10秒炸出火球燒光店家

記者黃翊婷／綜合報導

跨年前放煙火卻燒了別人的商店！墨西哥塔巴斯科州巴蘭坎 （Balancán） 3名少年上個月30日晚上在路邊放沖天炮，沒想到沖天炮在空中來了大轉彎，直接飛向店家的遮雨棚，小火花瞬間炸成大火球，把大家嚇得四處逃竄。

網路上近期流傳一段影片，影片中，只見3名少年買完沖天炮直接走到路邊點燃並立即跑開，結果沖天炮往上飛了一點點就在空中大轉彎，掉到店家的遮雨棚上，燒穿遮雨棚後又掉到攤子上，瞬間燃起火苗，緊接著炸成一顆大火球，火花還到處狂噴，全程僅10秒鐘，把少年們和在一旁休息的民眾嚇到趕緊逃跑。

▼▲沖天炮在空中轉彎掉到店家的遮雨棚上。（圖／翻攝自推特／@fdiaz2050）

根據墨西哥《Uno TV》報導，爆炸的火光照亮夜晚的街道，附近小販擔心火勢延燒也陸續逃開，幸好並沒有人在這次事件中傷亡，只有店家被燒得精光。

當局表示，業者是非法販售煙火，甚至讓少年們在沒有成年人監督的情況下點燃沖天炮，進而導致事故發生。不過，詳細的罰責仍有待進一步調查後，相關單位才會進行討論。