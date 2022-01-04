太魯閣罹難家屬怨「被蘇貞昌淡忘」　交長否認：他很關心台鐵改革

▲台鐵改革持續進行中，但仍未見顯著成效。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

普悠瑪翻覆事故至今已逾3年、太魯閣出軌事故已滿9個月，然而台鐵改革仍未完成，太魯閣案罹難家屬昨晚在臉書貼出「尋人啟事」，他們悲痛表示「找不到行政院長蘇貞昌」、「別把我們丟在2021」。對此，交通部長王國材表示，蘇貞昌對台鐵改革非常關心，但台鐵是百年老店，需要改革的地方非常多。

王國材今日視察台鐵七堵機務段，他表示，最近台鐵車輛故障事故較多，最容易故障的四款舊車包括EMU500、莒光號、復興號、PP自強號，因此將要求台鐵針對動力改造、縮短零件更換週期。

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王國材說，台鐵新購入的新車EMU900、3000還沒有驗收，部分新車最近也有狀況，希望台鐵找出所有問題，在無法保證完全沒問題前，不准驗車通過，不用急著驗收，讓國人有可以信任的列車比較重要。

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

王國材表示，在與台鐵工會討論公司化一事方面，工會對於很多措施都有想法，不過目前已慢慢找到共識，也開始討論相關條文，他強調會繼續與工會溝通，儘速落實安全、組織改革。

另外，太魯閣案罹難家屬昨晚在臉書貼文，痛批台鐵改革遲未見效，甚至找不到蘇貞昌，痛心表示「我們被丟在2021年」，對此，王國材解釋，蘇貞昌在內部會議中都有下達指令，他對台鐵改革非常關心，也都有在進行相關指示，主要工作由王執行。