　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

太魯閣罹難家屬怨「被蘇貞昌淡忘」　交長否認：他很關心台鐵改革

▲太魯閣號事故，列車行經樹林站09:28鳴笛哀悼。（圖／記者林敬旻攝）

▲台鐵改革持續進行中，但仍未見顯著成效。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

普悠瑪翻覆事故至今已逾3年、太魯閣出軌事故已滿9個月，然而台鐵改革仍未完成，太魯閣案罹難家屬昨晚在臉書貼出「尋人啟事」，他們悲痛表示「找不到行政院長蘇貞昌」、「別把我們丟在2021」。對此，交通部長王國材表示，蘇貞昌對台鐵改革非常關心，但台鐵是百年老店，需要改革的地方非常多。

王國材今日視察台鐵七堵機務段，他表示，最近台鐵車輛故障事故較多，最容易故障的四款舊車包括EMU500、莒光號、復興號、PP自強號，因此將要求台鐵針對動力改造、縮短零件更換週期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王國材說，台鐵新購入的新車EMU900、3000還沒有驗收，部分新車最近也有狀況，希望台鐵找出所有問題，在無法保證完全沒問題前，不准驗車通過，不用急著驗收，讓國人有可以信任的列車比較重要。

▲▼立法院交通委員會 交通部長王國材聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

王國材表示，在與台鐵工會討論公司化一事方面，工會對於很多措施都有想法，不過目前已慢慢找到共識，也開始討論相關條文，他強調會繼續與工會溝通，儘速落實安全、組織改革。

另外，太魯閣案罹難家屬昨晚在臉書貼文，痛批台鐵改革遲未見效，甚至找不到蘇貞昌，痛心表示「我們被丟在2021年」，對此，王國材解釋，蘇貞昌在內部會議中都有下達指令，他對台鐵改革非常關心，也都有在進行相關指示，主要工作由王執行。

►礁溪兆品酒店住宿券激殺2.8折！

ET快訊
快訊／違停路邊買便當　竟意外把老闆壓死
桃園4確診者關聯、足跡曝光！匡列660人　仍有321人待採檢
快訊／找到了！臥龍洞驚見吊屍　情侶遺體在200公尺外
這家公司年終也不輸人！　員工年薪上看30個月
疫情又炸開！　鄉民見「恐怖1走向」怕爆：這年難過了
桃機清潔員、計程車司機染疫　陳時中推斷「可能傳播鏈」
快訊／台中休旅車超車失控翻覆！　3女受困1人命危
陳時中坦言「防疫壓力大增」！　曝3桃機人員感染途徑
首例防疫計程車司機染疫　召回600人採檢
快訊／桃園即起「開設3大採檢站」　地點公布
快訊／指揮中心宣布：桃園即刻取消放寬口罩規定

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園4確診者關聯、足跡曝光！匡列660人　仍有321人採檢未出爐

中壢忠貞市場攤商確診　環保局、陸軍化兵群聯手清消周邊10個里

產後護理之家　無縫接軌產婦及新生兒專業醫療照顧

女友暴肥35公斤！他被催婚...「猶豫了」：無法娶胖子

國際疫情嚴峻日增200萬例　陳時中：邊境吃緊「本土隨之而來」

累計4染疫！桃機將擴大篩檢範圍　清潔人員：說不擔心是騙人的

疫情又炸開！　鄉民見「恐怖1走向」怕爆：這年難過了

本土疫情拉警報！指揮中心：明起至月底「打疫苗可供200元以下贈品」

傳指揮中心「叫不動」各部會徵用檢疫所　陳時中：沒有這樣的事情

桃機4例本土！感染科醫喊話第3劑間隔縮短　陳時中：近期找專家談

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

阿嬤苦守加護外頭...半步不敢離　麵包當三餐「就怕兒孫想要找人」

桃園4確診者關聯、足跡曝光！匡列660人　仍有321人採檢未出爐

中壢忠貞市場攤商確診　環保局、陸軍化兵群聯手清消周邊10個里

產後護理之家　無縫接軌產婦及新生兒專業醫療照顧

女友暴肥35公斤！他被催婚...「猶豫了」：無法娶胖子

國際疫情嚴峻日增200萬例　陳時中：邊境吃緊「本土隨之而來」

累計4染疫！桃機將擴大篩檢範圍　清潔人員：說不擔心是騙人的

疫情又炸開！　鄉民見「恐怖1走向」怕爆：這年難過了

本土疫情拉警報！指揮中心：明起至月底「打疫苗可供200元以下贈品」

傳指揮中心「叫不動」各部會徵用檢疫所　陳時中：沒有這樣的事情

桃機4例本土！感染科醫喊話第3劑間隔縮短　陳時中：近期找專家談

蛋白區賣蛋黃價　高雄這區買30坪「晚1年貴84萬」

台15線延伸至台61線總經費79億獲政院核定　2029完工通車

特斯拉停紅線還拔掉車牌　吃2紅單6300元！車主身分曝

男星「吃2倍效壯陽藥」出軌！遭揭毀滅性筆記　爆再婚小22歲女星

王力宏爆引退5年…員工抖5內幕反擊蕾神！　鄉民女神：旁人又搧風點火

吳怡農認記者會脫序忘詞　「都是經驗、會繼續加強」

洗腎婦精神差開車闖紅燈　十字路口撞翻5機車7人輕傷

2007年買房被勸退「10年後多噴200萬」　他看實價笑了：好險有買

把過年節目當星光大道！王彩樺「請出長輩」全場看傻

大貨車違停買便當　竟意外壓死便當攤車老闆

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

生活熱門新聞

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

桃機本土增為4人確診　3清潔工同包商、再增小黃司機

本土+1　醫示警「這區朋友」：有異狀就採檢

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

業績都達標仍被資遣　網點破真相

網紅木子小姐傳離世　台大澄清：並非事實

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11

木子小姐「休學拍A片」　2千字揭開工作實情

快訊／07：17規模5.1地震　最大震度2級

寒流？北市恐探10度↓　下波強冷空氣可能創新低溫

2022年運勢大公開　命理師警告「4生肖犯太歲」：很多腥風血雨

富基漁港「點1200沙公」送來紅蟳！店家回應超黑

更多熱門

相關新聞

太魯閣罹難家屬發聲　尋找蘇貞昌

太魯閣罹難家屬發聲　尋找蘇貞昌

去年4月2日發生台鐵太魯閣號出軌事故，意外造成49人不幸罹難，事發至今已9個月，台鐵改革仍未見成效，依然是大小事故頻傳。太魯閣事故罹難家屬昨晚貼出一張「尋人啟事」，呼籲大眾「幫我們一起找行政院長蘇貞昌」，痛心疾呼「能不能不要把我們就這樣丟在2021？」

太魯閣推免費遊園專車有3條玩樂路線

太魯閣推免費遊園專車有3條玩樂路線

快訊／東部近海6.0強震　台鐵七堵=香山雙向列車延誤

快訊／東部近海6.0強震　台鐵七堵=香山雙向列車延誤

慾妻跨年夜辣戰小王！醋夫爆氣拿剁刀砍人

慾妻跨年夜辣戰小王！醋夫爆氣拿剁刀砍人

午後國道9地雷路段出爐　國3北向嚴重回堵紫爆

午後國道9地雷路段出爐　國3北向嚴重回堵紫爆

關鍵字：

台鐵事故太魯閣出軌

讀者迴響

熱門新聞

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

宥勝手機桌布「地震也不放」緊摟周曉涵！

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

護理師染疫昏迷28天命危！　「大劑量威而鋼」奇蹟救回

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

桃機本土增為4人確診　3清潔工同包商、再增小黃司機

王力宏員工曝BY2妹裸照真相！　揭蕾宏大戰5內幕

本土+1　醫示警「這區朋友」：有異狀就採檢

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

業績都達標仍被資遣　網點破真相

網紅木子小姐傳離世　台大澄清：並非事實

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

更多

最夯影音

更多
高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！
寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面