太魯閣罹難家屬「找不到蘇貞昌」貼尋人啟事：別把我們丟在2021！

▲太魯閣案罹難家屬為尋找蘇貞昌貼出尋人啟事。（圖／翻攝自Facebook／太魯閣的眼淚 台鐵0402太魯閣號408車次）

記者李宜秦／台北報導

去年4月2日發生台鐵太魯閣號出軌事故，意外造成49人不幸罹難，事發至今已9個月，台鐵改革仍未見成效，依然是大小事故頻傳。太魯閣事故罹難家屬昨晚貼出一張「尋人啟事」，呼籲大眾「幫我們一起找行政院長蘇貞昌」，痛心疾呼「能不能不要把我們就這樣丟在2021？」

太魯閣事故罹難者家屬成立的臉書社團「太魯閣的眼淚 台鐵0402太魯閣號408車次」在昨晚貼出一張「尋人啟事」，啟事文內寫著「這是一篇需要大家幫忙轉貼分享的尋人啟事，來自一群永遠被留在2021，到不了2022的傷心人。尋找人物：行政院長蘇貞昌。委託人：太魯閣事故受難家屬。失蹤日期：110/4/2至今」。

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罹難者家屬表示，太魯閣事故那天「大家」都來了，首長們來了、民意代表來了、部長來了、院長來了、總統也來了，「你們握著我們的手，給我們擁抱，承諾會積極協助我們，並起一定會痛定思痛督促落實台鐵改革，只是這幾個月過去了，大家漸漸淡忘了我們，也淡忘了台鐵」。

罹難者家屬們指出，101煙火絢爛綻放，眾人用歡呼聲送走了2021，迎來嶄新的2022。罹難家屬們卻怎麼也跨不過2021，永遠被留在2021年4月2日那天，不論經過多久，這串數字像桎梏緊緊捆住我們。

▲去年發生太魯閣出軌事故。（圖／記者柯政誟翻攝）

罹難者家屬表示，太魯閣事故發生後的這段時間內，台鐵依然大小事故頻傳，部長多次表達震怒，但仍沒有改善，在在顯示出台鐵改革並沒有真正啟動。他們嘗試過許多方法試圖聯繫上蘇院長，也透過行政院發言人羅秉成政委遞交給蘇貞昌的一封信，然而，蘇院長只說「公務繁忙」。

罹難者家屬表示，從事發之後，再也沒有任何人得到蘇院長的關注及協助，只能透過新聞媒體，遠遠地看著蘇院長活躍出席許多活動，包含頒獎典禮、動土典禮，甚至12/26參與了台鐵EMU3000列車首航，「我們就這樣被留在了2021，被忘在了2021」。

罹難者家屬心痛疾呼，「我們想往前走，為了我們逝去的親人也希望不要有人再遭受這樣心如刀割的痛苦，我們希望開啟台鐵真正改革的新頁，想與台鐵改革一起邁進2022。可以請大家幫忙我們嗎？幫我們一起找蘇院長」。