　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本認證台恐有規模8.0強震　台大教授憂傷害比0206花蓮強震大

▲3日傍晚17時46分花蓮外海發生芮氏6.0地震，台北市和平東路一段145號有外牆剝落現象 。（圖／記者張君豪攝）

▲3日傍晚花蓮外海發生芮規模氏6.0地震，北市和平東路一段145號有外牆剝落 。（圖／記者張君豪攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣東部海域昨（3日）傍晚發生芮氏規模6.0地震，全台幾乎都感受到地震搖晃威力，氣象局也坦承今年地震活動頻繁程度不輸去年，更有學者指出，東部外海可能有規模8以上大地震，台大地質系教授陳文山說，在昨天震央南邊有一塊地震空白區，是超大地震潛勢區，未來很有可能出現規模7.5到8的大地震，「連日本都這麼認為」，而且震央勢必更淺，一旦發生將比2018年2月6日的花蓮大地震更明顯，要提高警覺。

昨天傍晚17時46分，台灣東部海域發生規模6.0有感地震，氣象局地震中心主任陳國昌還坦言，今年開年就有規模6.0地震，「整體來說算是相當罕見」，預估是延續去年地震活動比較活躍現象，更預估今年地震頻繁度不輸去年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而中央大學應用地質研究所教授李錫堤也表示，數百年來地震週期都是陸地先出現「中大型規模地震」，才進入「大型隱沒帶地震」，尤其是「海溝型地震」，而「海溝型地震」為百年周期，依照時間推算，上次出現規模8.0地震在1920年，再上一次規模7.6地震則在1815年，且根據海岸GPS觀測，東部海岸近幾年都在下沉，代表海溝型地震發生前的地形現象，從1920年至今已經101年，要留意規模8.0以上強震。

台大地質系教授陳文山則說，在昨天規模6.0的震央南邊，有一塊南北寬約30到40公里、東西長約1百多公里區域，是各地地震空白區，過去約30年來，東部地震有數萬個，但該區域竟然只有幾十個，「相當不尋常」，是個超大地震潛勢區域，可能發生規模7.5到8的超大地震，「連日本都這麼認為」。

▲▼陳文山指日方也認證，昨6.0地震南方區域是超大地震潛勢區。（圖／陳文山提供）

▲陳文山指日方也認證，昨6.0震央（紅色★處）的南方區域（淺綠色底有紅色線標示區域），是超大地震潛勢區。（圖／陳文山提供）

陳文山進一步說明，昨天的隱沒地震深度約20公里，觀察台灣東部海域由北往南，隱沒帶地震深度從最深約140公里，往南逐步越來越淺，昨天地震深度約20公里，更南方的空白區恐怕震央更淺，一旦發生規模7.5到8的超大地震，對台灣造成傷害勢必比2018年2月6日的花蓮大地震更明顯。

至於規模7.5到8的超大地震何時發生？陳文山表示，依照目前的科技，是無法預測大地震發生時間，而且過去官方記載資料缺乏，現存相關文史資料，似乎也沒足夠證據顯示一百年是週期，可能要再蒐集更多資料佐證。

►礁溪兆品酒店住宿券激殺2.8折！

ET快訊
桃機3確診曾搭同輛交通車　8親人採檢出爐
切割李靚蕾財產對半分　王力宏返台「手機反拍」背後藏內幕
超大潛勢區！台灣恐有規模8.0強震　台大教授：連日本都認證
身分證「中2碼」住森林飯店打6折！　車牌對中也有優惠
王力宏篩檢超大陣仗！專業車隊打掩護　隔離完想見小孩
快訊／垃圾車後斗突爆炸　2人遭炸傷
詭！情侶陳屍臥龍洞　10年前同地點曾被救過
快訊／計程車司機確診　基隆、桃園都有租屋匡列1同住者

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃機職場群聚感染源不明　3確診曾搭同輛交通車...親人採檢結果曝

新車、老車都故障不斷！台鐵統計：2021年行車異常件數已減2成

被前任詛咒「30歲窮到等死餵狗」　他書腰反擊：我都會盡量去做

台灣最美印象！2女大生用「手」拼國際能見度　消毒、公投都入鏡

日本認證台恐有規模8.0強震　台大教授憂傷害比0206花蓮強震大

明天是小寒！　「3大禁忌曝光」犯了小心衰整年

《華燈初上2》誰演最好？劇迷點名「1角色」太扯：討厭卻不忍快轉

松機試辦無人機防制系統　已查獲17件違規、總計裁罰165萬

守住社區防線！　鄭文燦：防疫計程車7天一採縮短為3天

任何2劑疫苗「都不太能防Omicron」　名醫3大警世：有第3劑的必要

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

阿嬤苦守加護外頭...半步不敢離　麵包當三餐「就怕兒孫想要找人」

桃機職場群聚感染源不明　3確診曾搭同輛交通車...親人採檢結果曝

新車、老車都故障不斷！台鐵統計：2021年行車異常件數已減2成

被前任詛咒「30歲窮到等死餵狗」　他書腰反擊：我都會盡量去做

台灣最美印象！2女大生用「手」拼國際能見度　消毒、公投都入鏡

日本認證台恐有規模8.0強震　台大教授憂傷害比0206花蓮強震大

明天是小寒！　「3大禁忌曝光」犯了小心衰整年

《華燈初上2》誰演最好？劇迷點名「1角色」太扯：討厭卻不忍快轉

松機試辦無人機防制系統　已查獲17件違規、總計裁罰165萬

守住社區防線！　鄭文燦：防疫計程車7天一採縮短為3天

任何2劑疫苗「都不太能防Omicron」　名醫3大警世：有第3劑的必要

朝野舌戰2小時喬不攏臨時會議程　立法院明開談話會

Fuso商用重車去年賣9407輛、成長28.8%　蟬聯3.5噸↑冠軍30連霸

賓士G-Class暴改「湖人配色」！紫金內裝好銷魂、馬力直上900匹

桃機職場群聚感染源不明　3確診曾搭同輛交通車...親人採檢結果曝

帕瑪火腿吃到飽！台中星饗道自助餐升級　還有泰式椰香綠咖哩料理

高速路上演電影《老炮兒》鴕鳥狂奔經典畫面　網友直呼：可可愛愛

王苡丞重訓營初體驗「每天都很充實」　丘總提醒記住好的感覺

女車神習慣「反手開車」　男友急呼超危險…碰到1狀況GG：雙手骨折

董子浩情定翁克堯胞妹完成婚禮　積極找新東家「想打給女兒看」

新車、老車都故障不斷！台鐵統計：2021年行車異常件數已減2成

只差1秒...吉普車酒駕疾駛闖紅燈 「天使下凡」擋煞！神救援1家3口

生活熱門新聞

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

桃機本土增為4人確診　3清潔工同包商、再增小黃司機

本土+1　醫示警「這區朋友」：有異狀就採檢

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

指揮中心宣布：桃園即刻取消放寬口罩規定！「拍照也不能拿下」

業績都達標仍被資遣　網點破真相

網紅木子小姐傳離世　台大澄清：並非事實

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

奧步哥插隊好市多加油站！員工神處理帥炸

社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11

木子小姐「休學拍A片」　2千字揭開工作實情

除夕到初6全在娘家過！媳婦開大絕不用見婆婆

寒流？北市恐探10度↓　下波強冷空氣可能創新低溫

更多熱門

相關新聞

提前感知！貓驚醒隨床鋪大力搖晃

提前感知！貓驚醒隨床鋪大力搖晃

台灣3日下午5時46分突然天搖地動，在東部海域發生芮氏規模6.0地震，雙北最大震度達到4級。新北市新店區的洪小姐當時在上班，一發生地震趕緊開啟寵物攝影機，看3歲貓女兒點點有沒有事情。結果牠看到點點提前感知地震，下秒淡定隨著床鋪大力搖晃，洪小姐看在心裡好心疼，覺得自己沒陪在女兒身邊很愧疚。

沒收到國家警報？內行曝「地震偵測6秒內幕」：只能賭一把

沒收到國家警報？內行曝「地震偵測6秒內幕」：只能賭一把

6.0有感地震實況主真實反應放送

6.0有感地震實況主真實反應放送

日本小笠原群島　發生規模6.3地震

日本小笠原群島　發生規模6.3地震

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

關鍵字：

地震8.0陳文山海溝型地震

讀者迴響

熱門新聞

宥勝手機桌布「地震也不放」緊摟周曉涵！

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

護理師染疫昏迷28天命危！　「大劑量威而鋼」奇蹟救回

王力宏員工曝BY2妹裸照真相！　揭蕾宏大戰5內幕

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

桃機本土增為4人確診　3清潔工同包商、再增小黃司機

本土+1　醫示警「這區朋友」：有異狀就採檢

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

指揮中心宣布：桃園即刻取消放寬口罩規定！「拍照也不能拿下」

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

業績都達標仍被資遣　網點破真相

網紅木子小姐傳離世　台大澄清：並非事實

更多

最夯影音

更多
高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！
寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面