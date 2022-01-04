日本認證台恐有規模8.0強震　台大教授憂傷害比0206花蓮強震大

▲3日傍晚花蓮外海發生芮規模氏6.0地震，北市和平東路一段145號有外牆剝落 。（圖／記者張君豪攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣東部海域昨（3日）傍晚發生芮氏規模6.0地震，全台幾乎都感受到地震搖晃威力，氣象局也坦承今年地震活動頻繁程度不輸去年，更有學者指出，東部外海可能有規模8以上大地震，台大地質系教授陳文山說，在昨天震央南邊有一塊地震空白區，是超大地震潛勢區，未來很有可能出現規模7.5到8的大地震，「連日本都這麼認為」，而且震央勢必更淺，一旦發生將比2018年2月6日的花蓮大地震更明顯，要提高警覺。

昨天傍晚17時46分，台灣東部海域發生規模6.0有感地震，氣象局地震中心主任陳國昌還坦言，今年開年就有規模6.0地震，「整體來說算是相當罕見」，預估是延續去年地震活動比較活躍現象，更預估今年地震頻繁度不輸去年。

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而中央大學應用地質研究所教授李錫堤也表示，數百年來地震週期都是陸地先出現「中大型規模地震」，才進入「大型隱沒帶地震」，尤其是「海溝型地震」，而「海溝型地震」為百年周期，依照時間推算，上次出現規模8.0地震在1920年，再上一次規模7.6地震則在1815年，且根據海岸GPS觀測，東部海岸近幾年都在下沉，代表海溝型地震發生前的地形現象，從1920年至今已經101年，要留意規模8.0以上強震。

台大地質系教授陳文山則說，在昨天規模6.0的震央南邊，有一塊南北寬約30到40公里、東西長約1百多公里區域，是各地地震空白區，過去約30年來，東部地震有數萬個，但該區域竟然只有幾十個，「相當不尋常」，是個超大地震潛勢區域，可能發生規模7.5到8的超大地震，「連日本都這麼認為」。

▲陳文山指日方也認證，昨6.0震央（紅色★處）的南方區域（淺綠色底有紅色線標示區域），是超大地震潛勢區。（圖／陳文山提供）

陳文山進一步說明，昨天的隱沒地震深度約20公里，觀察台灣東部海域由北往南，隱沒帶地震深度從最深約140公里，往南逐步越來越淺，昨天地震深度約20公里，更南方的空白區恐怕震央更淺，一旦發生規模7.5到8的超大地震，對台灣造成傷害勢必比2018年2月6日的花蓮大地震更明顯。

至於規模7.5到8的超大地震何時發生？陳文山表示，依照目前的科技，是無法預測大地震發生時間，而且過去官方記載資料缺乏，現存相關文史資料，似乎也沒足夠證據顯示一百年是週期，可能要再蒐集更多資料佐證。