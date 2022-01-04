松機試辦無人機防制系統　已查獲17件違規、總計裁罰165萬

▲松山機場試辦無人機防制系統並於今天說明一年多來的成果。（圖／記者許維寧攝）



記者許維寧／台北報導

交通部民用航空局自前年底於松山機場試辦無人機防制計畫，委託團隊偵測擅闖管制區的無人機。交通部民航局今天（1/4）召開記者會，一年多來已經查獲17起違規案件，其中四件完成開罰，總計裁罰金額達165萬，其中一案最高罰48萬。

交通部今天召開例行記者會，近年來遙控無人機闖入機場管制區已成為航空潛在威脅，動輒影響航班起降，以松山機場為例，自2017年至2020年，共發生8起無人機或疑似無人機闖入管制區事件，受影響旅客超過6千人次。對此，松山機場於前年起架設各項裝備，並展開5年無人機防制系統試辦計畫，預計將執行至2025年10月止。

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民航局經評估高位置、四周無障礙物、遠離行動電話基地等各項條件，由團隊在松山機場管制區範圍內設置8處監控站，利用光電目獲、射頻干擾等系統，偵測闖入機場管制區內之無人機活動，並將相關資訊提供站方與警方。前年10月試辦計畫開始至去年12月22日，站方與警方經系統通報已出勤81次，查獲違規案件17件，其中4件於完成調查後開罰，違規情況最嚴重者處以48萬罰金，四件違規案件，共裁罰165萬元。

民航局長林國顯表示，在松山機場管制區內偵測到超過80件無人機活動，該系統會干擾無人機的GPS，無人機受干擾後訊號也會回頭找到操作者，但由於民航局距離操作者可能較遠，掌握其位置後會委託地方警察局取締，民航局也會同步前往，確定違規罰單則由民航局開出。

林國顯也談到，違規案件中不乏合法提出申請者，但因活動與申請內容不符，仍構成違規，整體而言違規樣態相當多，但仍以活動時間、操作飛手、使用機器、活動範圍不符合申請內容為主。

民航局航站管理小組組長謝金玫則談到，目前除了松山機場有試辦無人機防制系統外，高雄機場也已進入招標，預計今年初會開始建置、明年初啟用；桃園國際機場則預計於今年中展開招標。

▲松山機場試辦無人機防制系統，已經有4案遭罰。（圖／記者許維寧攝）