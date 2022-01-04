　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狂譙運將「力宏敢啦」！22歲妹酒醒現身道歉遭拒　公然侮辱函送

▲▼高雄醉女髒話飆罵計程車司機。（圖／翻攝「社會事」）

▲高雄醉女髒話飆罵計程車司機。（圖／翻攝「社會事」）

記者吳奕靖、林昱萱／高雄報導

高雄一名李姓計程車司機日前載到一對情侶，但女方卻因酒醉行為脫序，而李男基於安全考量，要求兩人上車，沒想到卻遭到女方一連串辱罵，　「XX娘」、「力宏敢啦」等髒話，讓李男實在忍無可忍，因此對女方提出告訴。對此，警方訊問後，於3日晚間將女子函送法辦。

這起事件發生在元旦連假期間，當時李男載到該對情侶，其中女方因為喝醉了，不斷做出脫序行徑，不僅不斷拍打自動車門、還一直嚷讓要司機打開車窗，誇張的行徑讓司機擔憂對方會突然開車門，釀成無可返回的意外，因此在基於安全考量之下，拒絕接送對方並好聲好氣表示，「我送你們到這邊就好，萬一她開車門我沒辦法。」

怎料，該名女子卻突然更加失控，不斷朝著李男飆罵「你再講一次啊！殺小啦，拎O雞O」、「我要回XX，你要趕我下車是不是啊？拎O雞O檢舉你而已啦！」而儘管男友不斷安撫、並向司機道歉，但女子的行徑、言行卻越來越誇張，連珠炮似地怒吼，讓男友也忍不住對著她大吼，「妳幹什麼！」未料，女子聽到後卻沒有收斂，反而還憤怒回嗆，「你為一個司機兇我喔？」。

等到要下車之後，女子還一度破音飆罵「O你娘！笨色、操O掰！力宏敢啦！」事後，這段影片被上傳到網路上，引發網友熱議，高雄警方也注意到該則事件，因此主動聯繫被害者李男，而李男到派出所後也向警方還原當時情況。

據了解，由於當天叫車的是男友，警方3日透過車行聯繫他，希望他能提供女友身分跟聯絡方式，不料男友疑似為了護美，當場拒絕，甚至還向警方索求運將電話，想知道運將需要什麼賠償跟他私下和解，不過警方也以不能透露受害者資料為由，拒絕男友。

▲柯女在3日晚間於男友陪同下，主動至派出所向員警說明。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯女在3日晚間於男友陪同下，主動至派出所向員警說明。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對此事，警方表示，女方為22歲的柯姓女子，其聲稱是因為與男友參加會KTV聚會，在席間飲用了多杯威士忌導致酒醉，才會有後續脫序的行徑，而她也表示，對自己當日的行徑非常後悔，願意和司機道歉。對此，警方訊問後，於3日晚間依法將女子函送高雄地檢署偵辦。

►礁溪兆品酒店住宿券激殺2.8折！

ET快訊
快訊／違停路邊買便當　竟意外把老闆壓死
桃園4確診者關聯、足跡曝光！匡列660人　仍有321人待採檢
快訊／找到了！臥龍洞驚見吊屍　情侶遺體在200公尺外
這家公司年終也不輸人！　員工年薪上看30個月
疫情又炸開！　鄉民見「恐怖1走向」怕爆：這年難過了
桃機清潔員、計程車司機染疫　陳時中推斷「可能傳播鏈」
快訊／台中休旅車超車失控翻覆！　3女受困1人命危
陳時中坦言「防疫壓力大增」！　曝3桃機人員感染途徑
首例防疫計程車司機染疫　召回600人採檢
快訊／桃園即起「開設3大採檢站」　地點公布
快訊／指揮中心宣布：桃園即刻取消放寬口罩規定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

洗腎婦精神差開車闖紅燈　十字路口撞翻5機車7人輕傷

大貨車違停買便當　竟意外壓死便當攤車老闆

關西豆花伯元旦遭痛毆鼻樑斷裂　奧客辯「有怪怪的味道」

快訊／找到了！臥龍洞驚見吊屍　失蹤情侶遺體200公尺外尋獲

一家4口戲水烤肉吉普車受困枋山溪上游　怪手拖吊車解圍

開租賃休旅車撞死女騎士　驗尿安毒陽性！他辯：車禍當天很清醒

板橋女賣iPhone面交　狡猾男沒給錢就催油門…害她摔斷牙

快訊／台中自小客超車失控翻覆　3女受困1人命危搶救中

「阿爸要吃魚」深陷心底的記憶　8旬失智翁從新港迷航北港獲救

23歲女業務會車出包「右前輪懸空」　警民8人用抬的搞定

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

阿嬤苦守加護外頭...半步不敢離　麵包當三餐「就怕兒孫想要找人」

洗腎婦精神差開車闖紅燈　十字路口撞翻5機車7人輕傷

大貨車違停買便當　竟意外壓死便當攤車老闆

關西豆花伯元旦遭痛毆鼻樑斷裂　奧客辯「有怪怪的味道」

快訊／找到了！臥龍洞驚見吊屍　失蹤情侶遺體200公尺外尋獲

一家4口戲水烤肉吉普車受困枋山溪上游　怪手拖吊車解圍

開租賃休旅車撞死女騎士　驗尿安毒陽性！他辯：車禍當天很清醒

板橋女賣iPhone面交　狡猾男沒給錢就催油門…害她摔斷牙

快訊／台中自小客超車失控翻覆　3女受困1人命危搶救中

「阿爸要吃魚」深陷心底的記憶　8旬失智翁從新港迷航北港獲救

23歲女業務會車出包「右前輪懸空」　警民8人用抬的搞定

男星「吃2倍效壯陽藥」出軌！遭揭毀滅性筆記　爆再婚小22歲女星

王力宏爆引退5年…員工抖5內幕反擊蕾神！　鄉民女神：旁人又搧風點火

吳怡農認記者會脫序忘詞　「都是經驗、會繼續加強」

洗腎婦精神差開車闖紅燈　十字路口撞翻5機車7人輕傷

2007年買房被勸退「10年後多噴200萬」　他看實價笑了：好險有買

把過年節目當星光大道！王彩樺「請出長輩」全場看傻

大貨車違停買便當　竟意外壓死便當攤車老闆

只打3場就釋出　吉倫成本季PLG第2位走人洋將

性感歌姬崩壞「勒胸比基尼」纖腰消失！　曝身材弱點美照差很大

關西豆花伯元旦遭痛毆鼻樑斷裂　奧客辯「有怪怪的味道」

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

社會熱門新聞

怕被老公罵！她買平板送警局說「撿到」竟被貪警A走

目睹女友劈腿小開！魯蛇PO網公審害她殞命

高雄22歲妹狂譙力宏敢挨告！晚間現身了

工廠偷排氰化物！21歲新婚工人「爸我不行了」亡

即／Toyz出來了！勒戒所評估無吸毒傾向獲釋

人妻帶小鮮肉回家　辯「修完水電就走欠人情」

F奶工地波神丟鑽戒狂指「前男友」偷的　慘挨告

快訊／新莊分局偵查隊長「酒駕」

律師「連結」人妻　上摩鐵2次下場曝

雲林賓士撞聯結車　25歲駕駛不治

哄抬酒精賺18萬　OL：神明要我行善

南投古道命案　高大成揭情侶失蹤原因

賣過期10年蛋黃粉獲利7千萬　華肝基因5人被訴

南投臥龍洞命案　失蹤情侶關係曝光

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

宥勝手機桌布「地震也不放」緊摟周曉涵！

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

護理師染疫昏迷28天命危！　「大劑量威而鋼」奇蹟救回

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

桃機本土增為4人確診　3清潔工同包商、再增小黃司機

王力宏員工曝BY2妹裸照真相！　揭蕾宏大戰5內幕

本土+1　醫示警「這區朋友」：有異狀就採檢

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

業績都達標仍被資遣　網點破真相

網紅木子小姐傳離世　台大澄清：並非事實

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

更多

最夯影音

更多
高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！
寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面