狂譙運將「力宏敢啦」！22歲妹酒醒現身道歉遭拒　公然侮辱函送

▲高雄醉女髒話飆罵計程車司機。（圖／翻攝「社會事」）

記者吳奕靖、林昱萱／高雄報導

高雄一名李姓計程車司機日前載到一對情侶，但女方卻因酒醉行為脫序，而李男基於安全考量，要求兩人上車，沒想到卻遭到女方一連串辱罵， 「XX娘」、「力宏敢啦」等髒話，讓李男實在忍無可忍，因此對女方提出告訴。對此，警方訊問後，於3日晚間將女子函送法辦。

這起事件發生在元旦連假期間，當時李男載到該對情侶，其中女方因為喝醉了，不斷做出脫序行徑，不僅不斷拍打自動車門、還一直嚷讓要司機打開車窗，誇張的行徑讓司機擔憂對方會突然開車門，釀成無可返回的意外，因此在基於安全考量之下，拒絕接送對方並好聲好氣表示，「我送你們到這邊就好，萬一她開車門我沒辦法。」

怎料，該名女子卻突然更加失控，不斷朝著李男飆罵「你再講一次啊！殺小啦，拎O雞O」、「我要回XX，你要趕我下車是不是啊？拎O雞O檢舉你而已啦！」而儘管男友不斷安撫、並向司機道歉，但女子的行徑、言行卻越來越誇張，連珠炮似地怒吼，讓男友也忍不住對著她大吼，「妳幹什麼！」未料，女子聽到後卻沒有收斂，反而還憤怒回嗆，「你為一個司機兇我喔？」。

等到要下車之後，女子還一度破音飆罵「O你娘！笨色、操O掰！力宏敢啦！」事後，這段影片被上傳到網路上，引發網友熱議，高雄警方也注意到該則事件，因此主動聯繫被害者李男，而李男到派出所後也向警方還原當時情況。

據了解，由於當天叫車的是男友，警方3日透過車行聯繫他，希望他能提供女友身分跟聯絡方式，不料男友疑似為了護美，當場拒絕，甚至還向警方索求運將電話，想知道運將需要什麼賠償跟他私下和解，不過警方也以不能透露受害者資料為由，拒絕男友。

▲柯女在3日晚間於男友陪同下，主動至派出所向員警說明。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對此事，警方表示，女方為22歲的柯姓女子，其聲稱是因為與男友參加會KTV聚會，在席間飲用了多杯威士忌導致酒醉，才會有後續脫序的行徑，而她也表示，對自己當日的行徑非常後悔，願意和司機道歉。對此，警方訊問後，於3日晚間依法將女子函送高雄地檢署偵辦。