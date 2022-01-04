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直播被嗆「你級數不夠」狠砸精品店　球棒隊5煞下場曝

▲▼精品店直播遭砸店。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲精品店直播遭砸店。（圖／ETtoday新聞雲資料）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市鼓山區一間網拍精品店去年4月間在直播時，遭4名男子持棍棒砸店，造成店家落地窗、門前4輛車毀損，警方逮捕莊姓主嫌等5人查出，莊男為了直播主在節目中嗆他「你級數不夠」而糾眾砸店，事後莊男等5人遭到起訴，法院審理後，認為5人坦承犯行，且與店家達成和解，分處5人6個月到1個月的徒刑，得易科罰金。

這起砸店事件就發生在去年4月21日晚間9點多，4名男子搭乘白色自小客車到鼓山區美術東四路一家直播主精品店，下車後4人分持棍棒猛砸，門窗碎成蜘蛛網狀，門口直接開大洞，連停在門前的2輛汽車、2輛機車也跟著遭殃，做案過程只有短短30秒，4人隨即駕車離去。

▲網拍直播精品店遭砸店。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲精品店直播遭砸店。（圖／ETtoday新聞雲資料）

警方在兩天後將教唆的莊姓男子和動手的何、陳、張、黃姓男子全部緝捕到案，調查發現莊男疑似在觀看精品店的直播中，不滿直播主的銷售口氣，認為該直播主「眉角」很多，且直播主還嗆他「你級數不夠」、「別在那囉嗦」等語，莊男不滿，隨即找人持棍棒到該精品店毀損門窗及車輛出氣。

莊男等5人在訊後依恐嚇、毀損、妨害秩序罪嫌起訴，高雄地院審理時，5人都坦承犯行，法官考量5人都是20歲上下，因年輕衝動、一時血氣方剛，且已經與被害店家都達成和解，因此判莊姓主嫌徒刑6個月，其餘何、陳、張、黃4人則分別處3到1個月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

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