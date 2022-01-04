▲社區肺炎、帕金森氏症等用藥「2／1起擴大給付」，每年嘉惠2萬人。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

健保署日前召開藥物共擬會議，擴大給付社區性肺炎、活動性乾癬性關節炎、僵直性脊椎炎、血友病、帕金森氏症、癲癇等健保給付，初步估計5年內整體財務影響將可控制在2億元左右，總計將有超過3000名~2萬名病人受惠，而上述之新藥給付與給付規定放寬，預計最快於111年2月1日生效。

近二年來受新冠肺炎影響，社區感染成為大家關切的議題。我國第一個自行研發上市用於社區性肺炎的含nemonoxacin成分藥品膠囊劑型已在107年納入健保給付，然因急重症型患者不易口服藥品，此次藥物共擬會議特別將本藥品的注射劑型納入給付，提供臨床醫師在肺炎初期治療時可快速增高患者體內藥物血中濃度，有助於每年約300名至7000名患者之感染控制。

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用於治療活動性乾癬性關節炎的生物製劑含ixekizumab成分藥品，目前已給付在第二線治療，根據臨床試驗結果，本藥品用在未曾接受生物製劑的患者同樣有效，因此藥物共擬會議同意提前給付本藥品用於活動性乾癬性關節炎的第一線治療，讓患者可及早接受治療。此外，本藥品根據試驗結果也可快速改善僵直性脊椎炎患者之症狀，療效可持續維持1年，故本次會議一併擴大給付本藥品用於僵直性脊椎炎之治療，可嘉惠每年約1200名至2800名病患。

同時，本次會議也同意放寬嚴重A型血友病預防性治療之含simoctocog成分藥品的用法、用量規定，方便臨床醫師依據病人病情調整用藥。又近年已有多種長效之第八、第九凝血因子製劑納入健保給付，其療效可能因注射間距與劑型不同，使得其使用劑量與標準製劑不同，故本次會議也參考「台灣血栓暨止血學會」之建議，可根據仿單放寬長效製劑之用法用量。

隨著我國老年人口持續增加，帕金森氏症患者人數也逐漸增加。健保署表示，經過藥物共擬會議討論後，同意將具有高度選擇性的新藥safinamide納入給付，用於治療在levodopa穩定劑量之下出現運動功能波動現象的特異性帕金森氏症患者，預估每年超過約1000名到5000名病患受惠，減輕家屬照護患者的負擔。

至於需謹慎控制藥物使用的癲癇患者，由於國際治療指引都認為第二代的抗癲癇藥品對新發的局部癲癇病人有效，本次會議也決議新增給付對腦中突觸囊泡蛋白2A(SV2A)具高度選擇性的brivaracetam藥品注射劑型新藥，可用於16歲以上連續發作或重積狀態患者，有助於每年約700名~4000名癲癇患者的病情控制。