17歲生下身心障礙兒！單親媽揹26歲愛子上山下海：讓他看見世界

▲妮基經常帶著吉米上山下海，帶他感受這個世界。（圖／IG／@niki.and.jimmy）



記者王佩翊／編譯

澳洲一名單親媽媽17歲生下兒子後，卻陸續發現兒子患有多重身心障礙，不但失明，還罹患癲癇。儘管如此，她仍然不放棄任何可以讓兒子看見世界的機會，多年來帶著兒子到世界各地旅遊，並負責照顧兒子的各種生活所需。兩人一起走訪各大山脈、熱帶雨林甚至是滑雪場，由於兒子不愛坐輪椅，她更經常必須抱著已經26歲的兒子上山下海，讓人再次感嘆母愛的偉大。

根據《每日郵報》澳洲版報導，妮基（Niki Antram）17歲生下兒子吉米（Jimmy Antram）後，陸續發現兒子患有多重身心障礙，生活完全無法自理，必須依靠他人照顧。即使如此，她仍堅持要給兒子最好的生活以及陪伴。孩子出生後，她曾帶著他到世界各地，從夏威夷到峇厘島，甚至是藍派瑞雪的滑雪場。

▲▼ 妮基17歲生下吉米，並在兒子2個月大時發現他失明。（圖／IG／@niki.and.jimmy）



妮基甚至已經計畫好，接下來要一起到加拿大旅遊冒險，只不過因為新冠疫情爆發，導致他們的計畫只能暫時停擺。但她也擔心，已經43歲的她未來恐怕不能再像以前一樣，親自揹著兒子上山下海。從妮基發布在Instagram的照片中可以看到，吉米也很習慣在旅程中依靠心愛的媽媽，雙手則是緊緊地抱著母親。

要帶著患有身心障礙的兒子外出並不容易，妮基表示，每次出行前她都會計劃非常詳細的行程，並提前致電給所有想要前往的景點、飯店以及餐廳，以確保他們有無障礙設施可以接納吉米，並提供一定協助。妮基說，「我已經練就一身絕技，包含在揹著吉米的同時，拖著行李箱在機場內行走，直到進入特定區域可以借用輪椅並搭上飛機。」

她樂觀表示，自己真的很幸運，因為吉米跟她有一樣的愛好，他們都喜歡戶外活動、水上運動以及各種冒險。吉米也喜歡坐在沙灘上玩玩沙子與貝殼，同時聆聽周遭的聲音。

▲▼妮基表示，吉米喜歡在沙灘上玩沙與貝殼。（圖／IG／@niki.and.jimmy）



如今受到疫情影響，母子兩人無法在像以前一樣經常出遊，不過妮基依然會騎著腳踏車，並讓吉米坐在拖車內，一起在社區內逛逛。妮基說，吉米是在2個月大被發現失明的，當時吉米的祖母注意到他不會伸手去抓住眼前的玩具，因此才到醫院接受檢查。兩人也在吉米6個月大時發現他罹患癲癇，不過由於他已經多年沒有發病，因此目前暫時停止藥物治療。

妮基直言，自己剛發現兒子罹患永久性失明時，世界宛如天崩地裂，同時也花了很長的時間去克服這個困境。她說，「但是有時候我會問自己，當我看到吉米時，我還會難過嗎？他從來沒有看過顏色、雲彩以及彩虹，他只是微笑著坐在那裡。」

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