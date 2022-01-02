恐怖自焚！澳洲男燒成火球　女救人嚇爆「他皮膚黏在我身上」

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲墨爾本街頭1日出現驚悚一幕，一名男子坐在車內自焚，在車輛被大火吞噬的同時，他也走下車狂吼「不要疫苗ID」，車子瞬間燃燒，火舌直接竄上他的皮膚。該名男子事後被送往醫院，處於命危狀態，衝上前營救的女子事後受訪時表示，自焚男子的皮膚還黏在她的衣服上。

綜合澳洲每日郵報、澳洲新聞網等報導，事發於1日晚間8時左右，這名男子在車內點火自焚，這恐怖一幕被附近餐廳用餐客人目擊。警消獲報後趕抵現場，並在5名民眾的協助下利用水把男子身上的火撲滅。男子事後被抬上救護車前往醫院，傷勢嚴重，有生命危險。

上前幫忙的女子則說，自焚男當時被火直接燒上身，「他的皮膚還黏在我衣服上」。另據其他民眾的說法，起初先是發現車輛冒出黑煙，駕駛座一側車門被燒到焦黑。

事實上，就在去年11月，案發所在地的維多利亞州政府實施全面疫苗強制令，工人必須打疫苗或出示醫療豁免證明才能在現場工作，相關法令適用於醫療機構、學校、建築工地、零售運輸等行業。根據官方統計，維多利亞州已有91%的人完整接種疫苗。

但就在2周前，當局放寬對未接種疫苗者的限制，出入非必要零售商家、禮拜場所、婚喪場合等不再需要完整接種疫苗，但必須打疫苗才能享有美髮、美容等服務。

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