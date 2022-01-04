美俄中英法聯合聲明　同意應避免「核武擴散及核戰」

▲美俄中英法聯合聲明，同意應避免核武擴散與核戰。（圖／達志影像／美聯社）



中央社莫斯科3日綜合外電報導

根據克里姆林宮3日發布的聯合聲明，美國、俄羅斯、中國、英國和法國等5個擁有核子武器的聯合國安全理事會（UNSC）成員國同意，應避免核武進一步擴散及爆發核子戰爭。

路透社報導，這份俄文版的聯合聲明寫道：「我們斷言，核子戰爭不會有贏家。永遠都不應該開啟核戰。」

1970年生效的禁止核子擴散條約（NPT）原定1月4日舉行檢討會議，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延至今年稍後。核武五強此時發布這項聲明。

中俄兩國最近與西方國家緊張關係升溫，但聯合國五個常任理事國暫擱彼此間的歧見，同聲表示「我們首要責任是避免核武國家爆發戰爭，以及減少戰略風險」。

白宮公布的英文版聲明中說：「由於使用核武會造成深遠後果，我們也重申，只要核武還持續存在，就應該只用於防衛目的，嚇阻侵略和預防戰爭。」

五強又說：「我們都將維持和進一步強化各自國家的措施，防止在未獲授權或無意的情況下動用核武。」

由於俄羅斯大軍集結烏克蘭邊界，令各界擔憂克里姆林宮再對這個親西方的鄰國發動攻擊，俄國與美國的緊張情勢已升高到冷戰以來罕見的程度。

中國在國家主席習近平領導下崛起也引發各方憂慮，擔心美中間的緊張對峙可能引爆衝突，特別是為了台灣。

俄國歡迎核武五強這項聲明，表示希望這有助緩和全球緊張情勢。 克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴俄羅斯新聞社（RIA Novosti），俄國仍認為世界的核武國家有必要舉行一場高峰會。

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