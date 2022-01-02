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共軍「東部戰區」新陸軍司令亮相　分析：海陸地位升

▲▼東部戰區發佈演習影片。（圖／翻攝自微博）

▲東部戰區發佈演習影片。（圖／翻攝自微博）

中央社台北1日電

原任中國人民解放軍海軍陸戰隊司令員的孔軍，近日以東部戰區陸軍司令員的身份亮相。分析指，共軍海軍陸戰隊主官先後被拔擢，顯示在軍中地位上升，高層也對擴編後的海陸工作感滿意。

中共福建省委機關報「福建日報」微信公眾號近日報導，孔軍以東部戰區陸軍司令員身分出席該省新年茶話會。東部戰區陸軍的駐在地為福建省會福州。

報導的照片也顯示，孔軍已由少將升至中將軍銜。

新加坡聯合早報報導，共軍五大戰區陸軍司令員屬於戰區副職，往往兼任戰區副司令員。這意味孔軍已從正軍級晉升為副戰區級，可能出任東部戰區副司令員。

報導指出，孔軍是2017年共軍海軍陸戰隊擴編為軍級單位後的首任司令員。而之前擔任海陸政委的袁華智，已經升任海軍副政委。

▲▼共軍東部戰區新陸軍司令孔軍。（圖／翻攝自百度百科）

▲共軍東部戰區新陸軍司令孔軍。（圖／翻攝自百度百科）

報導引述分析指，海軍陸戰隊主官先後被擢升，顯示該軍在共軍的地位明顯上升，軍方高層對海陸擴編後的訓練備戰等工作也感到滿意。

共軍的海軍陸戰隊成立於1980年，但長期只有2個作戰旅，主要面向南海部署。2016年共軍大規模改革時，海軍陸戰隊從師級升格為軍級，規模也從2個旅擴編為包括陸戰、特戰和航空在內的8個旅，並分別部署在北部、東部和南部戰區的海軍。

共軍東部戰區的戰略方向包括台海及太平洋。聯合早報引述分析指，在台海局勢複雜嚴峻的背景下，海軍陸戰隊作為兩棲作戰、特種作戰的新力量，其作用和在軍中地位更受高層重視。

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