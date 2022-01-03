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遼寧艦貼實戰一觸即發　殲-15飛行員可目視日空自F-15

▲▼遼寧艦編隊進行遠海訓練，大陸官媒曝光艦載機殲-15「短兵交接」日本空自F-15戰機，二者間已接近到能清楚目視對手的距離。（圖／翻攝自央視）

▲遼寧艦編隊進行遠海訓練，艦載機殲-15與日本空自F-15戰機已接近到能清楚目視對手的距離。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

解放軍首艘航母遼寧艦編隊日前已完成長達20多天的遠海實戰化訓練，過程遇上日本準航母「出雲號」抵近偵查消息被陸媒大肆報導，官媒不僅於2021年12月30日的報導中首度公開中日航母「同框並行」畫面，更曝光艦載機殲-15「短兵交接」空自F-15戰機，二者間已接近到能清楚目視對手的距離。

《央視》報導，遼寧艦編隊12月9日啟航後，直奔黃海某海域，組織編隊搜救、艦載機戰術飛行、空勤處置等多項臨戰訓練，同時畫面也大秀遼寧艦夜間起降戰機、三機隊編隊飛行，對外展現解放軍航母戰鬥力的提升。遼寧艦航母編隊某中心主任陳建表示，此次遠海訓練「全程堅持以戰領訓、實戰實訓，有效提升航母編隊遠海實戰化能力水平。」

官媒進一步指出，「訓練期間，外軍艦機對我航母編隊多次抵近偵察和跟蹤監視，編隊多次組織艦載戰鬥機戰鬥起飛有效應對。」報導也首度公開遼寧艦與日本準航母「出雲號」同框畫面。據了解，這是陸方首次公開的其航母與外軍航母合影，可以反映出當時兩艦在行駛過程中距離相當近，對抗較勁意味濃厚 。

陸網《東方網》轄下公眾號「演兵場」更發現到，此次官媒公布的報導還出現殲-15艦載機飛行員拍攝畫面，可清晰看到一架來自日本空自的F-15J戰機，顯示兩者之間的距離已經非常接近，甚至能清楚目視對手的距離，火藥味十足。

▲▼遼寧艦編隊進行遠海訓練，大陸官媒曝光艦載機殲-15「短兵交接」日本空自F-15戰機，二者間已接近到能清楚目視對手的距離。（圖／翻攝自央視）

日本防衛省統合幕僚監部是在12月17日晚間宣布，日本海上自衛隊上周三在距日本長崎男女群島以西約350公里的東海海域發現，中方航母遼寧艦在055型驅逐艦南昌艦、054A型導彈護衛艦日照艦，還有901型綜合補給艦呼倫湖號護衛下，向東南方向航行。之後，編隊從東海南下出宮古海峽，航向臺灣東方的西太平洋。在這過程中，解放軍航母戰鬥群於東海和太平洋進行艦載直升機起降訓練，並在太平洋進行艦載戰鬥機起降演訓。

對此，日本海上自衛隊出動已完成航母化改造的出雲號準航母和秋月號驅逐艦，加上P-1和P-3C巡邏機等兵力監視偵察。大陸一名不具名軍事專家向《環球時報》表示，日方派出出雲號航母進行追蹤確實罕見，該艦改裝後雖然只是輕型航母，但滿載排水量也達到2.6萬噸，用如此大型水面艦追蹤解放軍航母編隊，從技戰術角度來看並非最佳選擇，「很可能是不想在氣勢上輸給解放軍艦艇太多。」

▼日軍準航母出雲號（紅圈處）與解放軍遼寧號航母同框。

▲日軍準航母出雲號與解放軍遼寧號航母同框。（圖／翻攝央視）

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