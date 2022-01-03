　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

伊朗「聖城旅」少將遇刺2週年　美軍遭襲擊以色列媒體被駭

▲▼伊朗少將、菁英部隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗聖城旅少將指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），遭到美軍狙殺過世2週年。（圖／達志影像／美聯社）

中央社巴格達、耶路撒冷3日綜合外電報導

官員表示，美國率領對抗伊斯蘭國（IS）的聯軍3日在伊拉克射下2架武裝無人機，阻止對巴格達機場一處駐有聯軍建物的攻擊。以色列兩大媒體則在同日遭到駭客入侵。

法新社報導，目前尚未有團體出面宣稱對此事件負責，但距離美國出動無人機空襲巴格達國際機場，擊殺當時62歲的伊朗革命衛隊聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）正好滿2年。

官員告訴法新社：「2架定翼自殺式無人機，或是簡易巡弋飛彈在今天早上4時30分（格林威治時間1時30分）試圖攻擊巴格達機場。」

匿名消息人士指出，巴格達外交支援中心（Baghdad Diplomatic Support Center）的反火箭、火砲和迫擊砲（C-RAM）系統與對方交火，並將其擊落，沒有造成任何事故。

消息人士指出，目標建物中有少數「非執行作戰任務的聯軍部隊」，除後勤部隊外，還有承包商與文職人員。

法新社從聯軍軍官取得攻擊物殘骸照片，上頭寫著「為指揮官復仇任務」。

此外，以色列兩大媒體機構3日遭駭客入侵，留下威脅訊息，顯然也與蘇雷曼尼2年前死亡有關。

英文的「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）官網，以及希伯來文的「晚禱報」（Maariv）推特帳號都被駭客入侵，張貼一張照片。照片裡有個巨大拳頭，手指上戴著一枚紅寶石戒指，從中發射出飛彈，射向爆炸的拱頂。蘇雷曼尼生前時常戴著一枚紅寶石戒指。

照片並用英文與希伯來文留言寫下：「我們離你很近，在你意想不到的地方。」

耶路撒冷郵報表示，駭客攻擊持續了數小時。晚禱報則是刪去了外來推文，直到3日中午前都沒有更新。無法立即得知是誰駭入了以色列這兩大媒體。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11
機場員工確診！6名家人採檢結果出爐
桃機清潔員確診！跨年「忠貞市場」擺攤　召回數百名計程車司機
桃機確診清潔人員「足跡」曝光！曾2天去忠貞市場
機場清潔人員確診！指揮中心證實：新增1例本土個案
桃機人員「打過兩劑疫苗」突破性感染！家中孩子桃園2校停課

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美俄中英法聯合聲明　同意應避免「核武擴散及核戰」

伊朗「聖城旅」少將遇刺2週年　美軍遭襲擊以色列媒體被駭

遼寧艦貼實戰一觸即發　殲-15飛行員可目視日空自F-15

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

搭車沒錢！路人幫買車票借一千　大陸人狂讚台灣：處處有溫情

美軍伙食超好！阿兵哥導覽餐廳　自助夾菜、飲料續杯還有冰淇淋

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

美俄中英法聯合聲明　同意應避免「核武擴散及核戰」

伊朗「聖城旅」少將遇刺2週年　美軍遭襲擊以色列媒體被駭

遼寧艦貼實戰一觸即發　殲-15飛行員可目視日空自F-15

小A辣幫斯亞慶生　「為防撞臉剪短髮」同框照曝光！　她一看笑翻

基隆漁船出海不捕魚！444箱私菸塞滿貨艙　海巡攔截市值破1400萬

知名律師驚地震「路邊車子逼逼叫」卻沒收到國家警報！　氣象局解答了

比利時同意購買「輝瑞及默沙東口服藥」　各採購1萬份

美俄中英法聯合聲明　同意應避免「核武擴散及核戰」

快訊／Toyz出來了！勒戒所評估「無吸毒傾向」　檢方同意釋放

社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11　指揮中心急通宵擴大採檢

Omicron迅速傳播　研究：因擅於「躲避免疫系統」

空降議題延燒　他酸：蔡英文不知道林靜儀是南投人？

《華燈2》台詞一語道破愛情：不需要的關係，就不必繼續糾纏下去

色按摩師「無懼男友在隔壁」強迫性侵　女大生淚訴：嚇到不敢叫V1

軍武熱門新聞

一觸即發？殲15飛行員目視日F15

伊朗將領遇刺2週年　美軍遭襲擊以色列媒體被駭

美俄中英法聯合聲明　同意應避免核武擴散及核戰

共軍東部戰區新陸軍司令亮相　分析：海陸地位升

58萬義務役退伍　「從沒教召過」驚人比率曝

解放軍成功追蹤F-22　美軍：還是打不到

中國女間諜色誘我少將　「中共最大滲台祕密組織」揭密

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

軍隊沒錢！地球上最好非匿蹤戰機「獅鷲」慘趴窩

處罰役男冷風中脫衣9主官被拔　基層：誰敢管新兵

2021全球空軍排名「台灣戰機數」全球第10

台灣軍力全球第24　周圍國家都前10

扮船運大亨　謝錫璋潛伏台灣24年

國防院：陸若吞台將向他國奪領土

更多熱門

相關新聞

一觸即發？殲15飛行員目視日F15

一觸即發？殲15飛行員目視日F15

解放軍首艘航母遼寧艦編隊日前已完成長達20多天的遠海實戰化訓練，過程遇上日本準航母「出雲號」抵近偵查消息被陸媒大肆報導，官媒不僅於2021年12月30日的報導中首度公開中日航母「同框並行」畫面，更曝光艦載機殲-15「短兵交接」空自F-15戰機，二者間幾乎已接近到能清楚目視對手的距離。

共軍東部戰區新陸軍司令亮相　分析：海陸地位升

共軍東部戰區新陸軍司令亮相　分析：海陸地位升

東京連兩天逾70例 沖繩美軍增235例創單日新高

東京連兩天逾70例 沖繩美軍增235例創單日新高

產經新聞回顧2021全球大事　G7首提台灣上榜

產經新聞回顧2021全球大事　G7首提台灣上榜

遼寧號結束遠海實訓 解放軍首公布中日航母「同框合影」畫面

遼寧號結束遠海實訓 解放軍首公布中日航母「同框合影」畫面

關鍵字：

聖城旅蘇萊曼尼Qassem Soleimani軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

快訊／桃機確診清潔人員「足跡」曝光！曾2天去忠貞市場

社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11

機場員工確診為本土病例　桃機今晚緊急清消

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

桃機清潔員確診！跨年在「忠貞市場」擺攤

木子小姐「休學拍A片」　2千字揭開工作實情

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

吃3年泡麵！24歲男「最近常便祕」　醫一照大腸鏡驚呆

機場清潔人員確診！指揮中心證實：新增1例本土

2022年運勢大公開　命理師警告「4生肖犯太歲」：很多腥風血雨

營養師教12個好習慣讓你一定瘦

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

高雄22歲妹狂譙力宏敢挨告！晚間現身了

更多

最夯影音

更多
高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！
陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面