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社會 社會焦點 保障人權

高雄22歲妹狂譙「力宏敢」挨告！男友護花失敗…晚間低調現身了

記者賴文萱、閔文昱／高雄報導 

高雄一名李姓計程車運將元旦連假期間載到一對情侶，不料女子過程中因酒醉不斷失控想要開窗，李男基於安全考量，於中途請該對情侶下車，卻換來女子一頓「髒話機關槍」，讓他忍無可忍，對女子提出公然侮辱告訴。警方依規定受理，今（3）日循線聯繫上該對情侶，2人也在晚間8時45分一同至派出所向員警說明。

據了解，由於當天叫車的是男友，警方3日透過車行聯繫他，希望他能提供女友身分跟聯絡方式，不料男友疑似為了護美，當場拒絕，甚至還向警方索求運將電話，想知道運將需要什麼賠償跟他私下和解，不過警方也以不能透露受害者資料為由，拒絕男友。

▲▼高雄醉女髒話飆罵計程車司機，運將提告。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲李姓運將今赴派出所提告。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，涉嫌謾罵計程車司機的22歲柯姓女子終於在3日晚間8時45分由男友陪同下，主動至自強路派出所向員警說明。新興分局表示，柯女稱昨（2）日與何姓男友共同前往苓雅區某KTV參加聚會，席中因飲用多杯威士忌導致酒醉，因而在計程車上失序謾罵司機，對其當日失序言詞相當懊悔，亦表示願意向司機道歉；全案警訊後依公然侮辱罪嫌函請高雄地檢署接續偵辦。

這起事件發生在2日下午1時許，當時情侶2人疑似透過APP叫車，司機抵達指定地點時，隨即發現女子已經喝醉酒，還不斷拍打自動車門，怒吼「給我開門喔！」運將察覺女子行為脫序，還轉頭詢問「小姐妳喝醉了嗎？」而男友則在一旁道歉「她喝多了，不好意思！」運將提醒「喝醉了也不要這樣子（拍打車門）…」這時女子聞言怒嗆「我知道啦你不要吵啦！」

▲▼高雄醉女髒話飆罵計程車司機。（圖／翻攝「社會事」）

▲酒醉女子被請下車，暴走飆罵運將。（圖／翻攝「社會事」）

而在計程車行進間，女子在車上頻頻失控，吵著想打開車窗，運將擔憂女子恐突然打開車門釀成意外，基於安全考量因此決定拒載，「我送你們到這邊就好，萬一她開車門我沒辦法。」不料此舉卻點燃女子怒火，立即啟動「髒話機關槍」、連珠炮飆罵運將，「你再講一次啊！殺小啦，拎O雞O」、「我要回XX，你要趕我下車是不是啊？拎O雞O檢舉你而已啦！」

眼看女友情緒失控，一旁的男友還不斷安撫「不要喝醉了就大小聲」、「好了！」但仍然拉不住失控的女友，最後男友也崩潰大吼「你幹什麼啦！」女子還憤怒回嗆「你為一個司機兇我喔？？」隨後女子還為了85元車資找零幹譙司機，「85塊啦！O拎O雞O啦！找15塊O你娘！」甚至還一度破音飆罵「O你娘！笨色、操O掰！力宏敢啦！」一連串飆罵一氣呵成。

▲柯女在3日晚間於男友陪同下，主動至派出所向員警說明。（圖／記者賴文萱攝）

▲柯女在3日晚間於男友陪同下，主動至派出所向員警說明。（圖／記者賴文萱翻攝）

事後該段影片在網路上流傳，引起警方注意，高雄市新興分局隨即循線聯繫上李姓運將，李男也於今早10時45分到派出所，表示自己是在昨天下午1時許於苓雅區三多四路接到該組乘客，後因女子失序，故於中華、五福路口請2人下車；目前李男已對該女提出公然侮辱告訴，女子晚間也至派出所製作筆錄。

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